80% новых авто — трех цветов: какие машины стали самыми популярными в Украине в 2026 году

За девять месяцев 2026 года чаще украинцы покупали новые легковые автомобили серого цвета. На них пришлось 36% всех реализуемых машин. Второе место заняли белые авто, а третье — черные. Об этом сообщает «Укравтопром». Самой популярной моделью среди серых автомобилей стал Toyota RAV-4 .

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Белые машины выбрали 27% покупателей новых автомобилей. Чаще всего в этом цвете регистрировали Renault Duster .

Черный цвет занял третье место с долей 17%. Лидером среди черных автомобилей стала Toyota Land Cruiser Prado .

Зелёный цвет выбрали 7% покупателей. Самой популярной моделью в этой категории также был Renault Duster .

Пятерку самых популярных цветов замыкает синий — 5% продаж. Чаще среди синих автомобилей регистрировали Skoda Fabia .

Читайте также: Подержанные автомобили из США чаще всего покупают в Украине: пять самых популярных моделей

Итак, на серые, белые и черные автомобили вместе пришлось 80% продаж новых легковых автомобилей в Украине за январь-сентябрь 2026 года.



Как мы писали: Европейцы массово переходят на электромобили: продажи выросли на 73%