НБУ выпустит три новых памятных монеты номиналом 10 гривен: их посвятили трем областям

Новые монеты посвятили трем западным областям Украины. На их реверсе изобразили стилизованную карту страны с обособленными регионами. Каждую монету выпустят тиражом в два миллиона штук, а часть тиража будут продавать в специальных роликах по 25 монет.

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Национальный банк Украины 16 ноября 2026 года вводит в обращение три новых оборотных памятных монет из серии «Мы сильны. Мы вместе». Они посвящены Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, эти монеты должны напоминать о единстве страны, несмотря на различия между ее регионами.

По его словам, каждая область, община и ее жители вносят вклад в общую устойчивость и борьбу за независимость. Именно это единство Национальный банк стремится отразить в тематической серии.

Как будут выглядеть новые монеты

Все три монеты будут иметь номинал 10 гривен. Их изготовят из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс будет одинаковым для всех трех монет и будет соответствовать дизайну оборотной монеты номиналом в 10 гривен образца 2018 года. В центре, в обрамлении древнерусского орнамента, разместят номинал, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе изобразят стилизованную карту Украины с определенными административными границами. На каждой монете отдельно выделят область, которой она посвящена Львовской, Тернопольской или Черновицкой.

Дизайн реверса разработала Александра Кучинская. Художник аверса и скульптор — Владимир Демьяненко.

Сколько монет выпустят и где их можно будет приобрести

В наличное обращение постепенно поступит по два миллиона монет каждого вида.

Часть тиража будет сформирована в специальные ролики. В каждом будет по 25 монет, а общий тираж таких роликов составит 15 тысяч штук.

Монеты будут являться законным платежным средством на всей территории Украины. Ими можно будет рассчитываться без ограничений по номиналу 10 гривен, а также использовать для зачисления на счета и вклады и проведение платежных операций.

НБУ будет снабжать монетами банки и инкассаторские компании, которые будут передавать их клиентам.

Приобрести специально оформленные ролики можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж опубликуют на официальных сайтах магазина НБУ и банков.

Какие регионы уже представлены в серии

Серию оборотных памятных монет «Мы сильны. Мы вместе», посвященное единству Украины и ее административно-территориальному устройству, Национальный банк начал в декабре 2025 года.

В нее уже вошли монеты, посвященные Автономной Республике Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям.