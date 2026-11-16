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16 ноября 2026, 13:39 Читати українською

OpenAI привлекла Visa, Mastercard и American Express к запуску ИИ-платежей: как это будет работать

Visa, Mastercard и American Express подключились к новому проекту OpenAI, который может изменить привычный способ онлайн-покупок. Компания представила ChatGPT Wallet — цифровой кошелек, с помощью которого ИИ-агенты смогут покупать товары от имени пользователей и оплачивать их банковскими картами. На начальном этапе любую покупку нужно будет лично проверять и подтверждать. В перспективе OpenAI планирует разрешить пользователям полностью делегировать такие операции своим цифровым помощникам.

Visa, Mastercard и American Express подключились к новому проекту OpenAI, который может изменить привычный способ онлайн-покупок.
ChatGPT сможет не только находить товары, но и оплачивать их: OpenAI представила новый кошелек. Фото: Infobae
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Как будет работать ChatGPT Wallet

OpenAI представила ChatGPT Wallet — цифровой кошелек, который позволит ШИ-агентам оплачивать покупки от имени пользователей. Проект компания разрабатывает вместе с Visa, Mastercard и American Express.

Еженедельно ChatGPT пользуется 1,2 млрд человек. Многие обращаются к сервису, чтобы найти товары, сравнить цены и выбрать нужную вещь. Теперь OpenAI хочет помочь им и с оплатой покупок.

Для этого пользователю нужно один раз добавить банковскую карту к кошельку. Перед каждой оплатой ИИ-агент покажет товары, общую сумму и карту для списания средств. Покупку нужно будет подтвердить лично, например, с помощью Face ID или отпечатка пальца.

При этом агент не будет иметь доступ к настоящим реквизитам карты. После подтверждения платежная сеть создаст специальный токен с номером, кодом безопасности и сроком действия. Он заменит данные карты при оплате, поэтому продавец и ИИ-агент не получат ее настоящих реквизитов.

OpenAI обещает сохранить для пользователей привычные карточные вознаграждения и защиту в случае споров с продавцами, например из-за неисправного товара.

«Пользователи осуществляют сделки непосредственно с продавцами, которые сохраняют отношения со своими клиентами и контролируют ценообразование, выполнение заказов, возврат товаров и обслуживание покупателей», — отмечается в пресс-релизе OpenAI.

Банки и платежные сети и дальше будут участвовать в проверке транзакций. ChatGPT Wallet будет работать с существующей платежной инфраструктурой, а не заменять ее.

Почему магазинам придется адаптироваться

Новый формат покупок требует изменений и от интернет-магазинов. Их сайты и платежные системы должны распознавать операции, осуществляемые ШИ-агентами от имени людей.

OpenAI предупреждает, что настройки безопасности сайтов могут ошибочно блокировать подобные покупки. Платежные системы и инструменты защиты от мошенничества тоже могут воспринимать вполне законные транзакции как подозрительные. В результате оплата может не пройти, а заказ быть отменен.

Для бизнеса OpenAI подготовила руководство Commerce Partner Playbook. В нем объясняется, как открыть ИИ-агентам доступ к сайтам, предоставить им актуальную информацию о товарах, ценах и наличии продукции, а также настроить платежные системы.

Компания уже сотрудничает с разработчиками инструментов для борьбы с мошенничеством Forter, Riskified, Sardine и Signifyd. Среди приобщившихся к этой работе платежных провайдеров OpenAI называет Adyen, Checkout.com и Stripe.

Бизнесу также предлагают создавать плагины, чтобы ШИ-агенты могли проверять наличие товаров, управлять корзинами и выполнять другие действия через системы магазинов.

Когда покупки можно будет полностью поручить ИИ

На первом этапе ChatGPT Wallet запускают в США для подписчиков ChatGPT Pro в возрасте от 18 лет с соответствующими картами, выпущенными в этой стране. Доступ будет предоставлен через dots, которые смогут совершать покупки от имени пользователей.

Пока человек должен проверять и подтверждать каждую оплату. В будущем OpenAI планирует разрешить пользователям полностью делегировать покупки ШИ-агентам. Для этого можно будет устанавливать лимиты расходов, определять категории товаров и периоды, в течение которых агент получит разрешение на покупки. Предусмотрены и дополнительные меры безопасности, в частности, биометрическая проверка и фиксация разрешений.

В American Express назвали ChatGPT Wallet первой интеграцией компании в рамках программы Agentic Commerce Experiences.

«Она дает владельцам соответствующих условиям карту возможность пользоваться своей картой Amex, просматривая и одобряя каждую покупку», — отметил Люк Гебб, исполнительный вице-президент и руководитель глобального направления инноваций American Express.

OpenAI планирует оценивать результаты начального запуска вместе с бизнесом, банками и платежными сетями, а затем расширять доступ к сервису.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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