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16 ноября 2026, 12:50 Читати українською

Квартиру арестовали из-за долга умершего: Верховный Суд объяснил, к кому обращаться наследникам

После смерти владельца квартиры его наследница не смогла оформить свою долю из-за ареста, наложенного еще при жизни мужчины. Когда женщина попыталась выяснить, откуда взялись ограничения, в исполнительной службе ответили, что документы производства уже уничтожены. Тогда она обратилась в суд, но указала ответчикам именно отдел ДВС, который наложил арест. Верховный Суд объяснил, почему этого было недостаточно и почему в таком споре решающее значение имеет лицо, в пользу которого взыскивали долг. Об этом рассказала Судебно-юридическая газета.

После смерти владельца квартиры его наследница не смогла оформить свою долю из-за ареста, наложенного еще при жизни мужчины.
Арест квартиры из-за долга умершего: почему наследница проиграла суд и к кому нужно было обращаться с иском. Фото: Pexels
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Наследница не смогла оформить право на ¼ квартиры умершего мужчины: нотариус отказал из-за ареста недвижимости. Ограничение оставалось в государственном реестре почти 16 лет — его наложили еще в октябре 2009 года.

Женщина обратилась в Саксаганский отдел государственной исполнительной службы, чтобы выяснить причины ареста. Там подтвердили наличие обременения, но сообщили, что документы завершенных исполнительных производств, которые хранились в архиве до 2020 года, уничтожили по истечении срока хранения.

Тогда наследница подала иск в исполнительную службу с требованием снять арест. Районный суд удовлетворил его, поскольку исполнительное производство уже не находилось на исполнении, а ограничение препятствовало женщине распоряжаться наследственным имуществом.

Апелляционный суд отменил это решение. Он установил, что арест был наложен в интересах Криворожского городского центра занятости, который был взыскателем по долгу мужа истицы. Именно центр занятости, а не исполнительная служба, должен быть ответчиком по делу.

Почему иск нужно было подавать к взыскателю

Как установил апелляционный суд, 4 июня 2008 Саксаганский районный суд принял решение о взыскании с мужа истицы 1 343,24 грн в пользу Криворожского городского центра занятости.

Во исполнение этого решения Саксаганский отдел ГИС 23 октября 2009 вынес постановление об аресте имущества должника и запрете его отчуждения. Запись об обременении была зарегистрирована 27 октября 2009 года.

Верховный Суд напомнил, что статья 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» позволяет лицу, считающему арестованное имущество своей собственностью, а не имуществом должника, обратиться в суд с иском о признании права собственности и снятии ареста.

Если истец является стороной исполнительного производства, такой спор рассматривают в порядке гражданского судопроизводства. Ответчиком в нем должен быть должник или лицо, в интересах которого наложили арест. Исполнительную службу можно привлечь как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований по предмету спора.

Этот подход Большая Палата Верховного Суда изложила в постановлениях от 8 ноября 2019 г. по делу № 643/3614/17 и от 26 ноября 2019 г. по делу № 905/386/18. В частности, во втором постановлении суд отметил, что увольнение имущества из-под ареста оказывает непосредственное влияние на права лиц, в интересах которых его наложили. Поэтому они должны выступать ответчиками.

По этому делу исполнительная служба только выполняла судебное решение, в то время как взыскателем был Криворожский городской центр занятости. Поэтому Верховный Суд согласился с апелляцией: наследница подала иск против ненадлежащего ответчика.

Почему апелляция не могла заменить ответчика

Представитель наследницы в кассационной жалобе утверждал, что апелляционный суд, установив личность взыскателя, должен был привлечь его в дело вместо исполнительной службы.

Верховный Суд отклонил этот довод. По статье 367 ГПК Украины апелляционная инстанция пересматривает дело внутри доводов и требований апелляционной жалобе и может самостоятельно привлечь нового надлежащего ответчика.

В то же время статья 51 ГПК Украины разрешает заменить ненадлежащего ответчика надлежащим по ходатайству истца. Но сделать это можно при рассмотрении дела судом первой инстанции и с соблюдением установленных процессуальных сроков.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 17 апреля 2018 года по делу № 523/9076/16-ц также разъяснила, что определять ответчиков должен истец, а проверять, являются ли они надлежащими, — суд. Иск к ненадлежащему ответчику является основанием отказа в его удовлетворении.

Какие права имеет наследник без свидетельства о наследстве

Верховный Суд также напомнил, что человек, принявший наследство, приобретает право на него со времени его открытия. Отсутствие свидетельства о праве на наследство само по себе не лишает его этих прав. Это предусмотрено статьями 1216−1218 и частью третьей статьи 1296 Гражданского кодекса Украины.

В то же время наследник, в состав наследства которого входит недвижимость, должен обратиться к нотариусу за свидетельством о праве на наследство. Такую обязанность устанавливает статья 1297 Г К Украины.

При этом Верховный Суд не оценивал законность ареста квартиры и не решал, можно ли отменить его спустя длительное время. Суд рассматривал именно вопросы надлежащего ответчика.

Постановлением от 11 ноября 2026 г. по делу № 214/6525/25 Верховный Суд оставил кассационную жалобу наследнице без удовлетворения, а постановление Днепровского апелляционного суда от 28 апреля 2026 г. — без изменений.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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