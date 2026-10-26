Новые ловушки для бронирования: образование, наука и медиа вне списка

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 октября 2026, 11:53 Читати українською

Новые ловушки для бронирования: образование, наука и медиа вне списка

Обновленный проект постановления о бронировании работников стал мягче по сравнению с редакцией от 9 октября, однако предусматривает новые ограничения для отдельных предприятий. На это обращает внимание народный депутат Ярослав Железняк. В то же время, документ пока не является финальным: окончательного текста постановления нет.

Обновленный проект постановления о бронировании работников стал мягче по сравнению с редакцией от 9 октября, однако предусматривает новые ограничения для отдельных предприятий.
Новые ловушки для бронирования
Добавить как предпочтительный источник в Google

Как изменить квоты на бронирование

В доработанном проекте предусмотрены следующие изменения:

  • ОПК и энергетика. Квоту бронирования предлагается повысить с 85% до 95%. Согласно приведенному анализу, бронирование должно распространяться на всех работников, привлеченных к производству, хотя действующий уровень для них составляет 100%.

  • Теплоснабжение и водоканалы. Отдельную норму бронирования на уровне 60% убрали. Остается квота 75%.

  • Расчет квоты 50%. В базу для расчета снова будут включать работников, уже имеющих отсрочку.

  • Задолженность по зарплате. Долги, возникшие из-за невыплат из государственного или местного бюджета, предлагают не учитывать как основание для ограничений.

Центр сможет рассматривать обращение в установленные сроки

В проекте предусмотрены временные рамки для рассмотрения вопросов бронирования через соответствующий Центр. Обычный срок будет составлять до одного месяца, а неотложные обращения должны рассматриваться в течение семи дней.

Действующие статусы критически важных предприятий и установленные лимиты бронирования должны сохраняться до истечения срока их действия. В то же время для таких статусов предусматривается проверка после смены правил.

Кому может стать сложнее получить бронирование

Одно из главных изменений — закрытый перечень из 13 отраслей, представители которых смогут претендовать на соответствующий статус по определенному механизму. Образование, наука, сфера услуг и медиа в этот список не попали. Для них остается возможность обращения через Центр.

Для донорских организаций и проектов международной технической помощи предлагают установить ограничения: не более семи забронированных человек на один проект.

Еще один риск касается предприятий, уже имеющих статус критически важных. Все действующие статусы планируется проверить в течение 10 дней. Если предприятие больше не будет соответствовать установленным критериям, его статус может быть отменен.

Читайте также: КМУ не отменит постановление о бронировании: Корецкий назвал, кого новые правила не коснутся

Статус может быть отменен по рекомендации Центра

В проекте сохранилась возможность отмены статуса критически важного предприятия по рекомендации Центра. В то же время формулировку изменили: такая рекомендация является основанием для рассмотрения. В частности, вопросы могут быть рассмотрены после обращений правоохранительных органов.

Следовательно, доработанный проект смягчает отдельные правила бронирования, но в то же время ужесточает контроль за критически важными предприятиями, сужает перечень отраслей для получения статуса по определенной процедуре и устанавливает дополнительные ограничения для донорских проектов.

Как мы писали: Бронирование объединят с выполнением мобилизационных обязательств: Корецкий о целях правительства

Добавить как предпочтительный источник в Google
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Iryna777777, KKkkros, Mr YouSt, zhu, Бедный папа и 55 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами