Новые ловушки для бронирования: образование, наука и медиа вне списка

Обновленный проект постановления о бронировании работников стал мягче по сравнению с редакцией от 9 октября, однако предусматривает новые ограничения для отдельных предприятий. На это обращает внимание народный депутат Ярослав Железняк. В то же время, документ пока не является финальным: окончательного текста постановления нет.

Как изменить квоты на бронирование

В доработанном проекте предусмотрены следующие изменения:

ОПК и энергетика. Квоту бронирования предлагается повысить с 85% до 95%. Согласно приведенному анализу, бронирование должно распространяться на всех работников, привлеченных к производству, хотя действующий уровень для них составляет 100%.

Теплоснабжение и водоканалы. Отдельную норму бронирования на уровне 60% убрали. Остается квота 75%.

Расчет квоты 50%. В базу для расчета снова будут включать работников, уже имеющих отсрочку.

Задолженность по зарплате. Долги, возникшие из-за невыплат из государственного или местного бюджета, предлагают не учитывать как основание для ограничений.

Центр сможет рассматривать обращение в установленные сроки

В проекте предусмотрены временные рамки для рассмотрения вопросов бронирования через соответствующий Центр. Обычный срок будет составлять до одного месяца, а неотложные обращения должны рассматриваться в течение семи дней.

Действующие статусы критически важных предприятий и установленные лимиты бронирования должны сохраняться до истечения срока их действия. В то же время для таких статусов предусматривается проверка после смены правил.

Кому может стать сложнее получить бронирование

Одно из главных изменений — закрытый перечень из 13 отраслей, представители которых смогут претендовать на соответствующий статус по определенному механизму. Образование, наука, сфера услуг и медиа в этот список не попали. Для них остается возможность обращения через Центр.

Для донорских организаций и проектов международной технической помощи предлагают установить ограничения: не более семи забронированных человек на один проект.

Еще один риск касается предприятий, уже имеющих статус критически важных. Все действующие статусы планируется проверить в течение 10 дней. Если предприятие больше не будет соответствовать установленным критериям, его статус может быть отменен.

Читайте также: КМУ не отменит постановление о бронировании: Корецкий назвал, кого новые правила не коснутся

Статус может быть отменен по рекомендации Центра

В проекте сохранилась возможность отмены статуса критически важного предприятия по рекомендации Центра. В то же время формулировку изменили: такая рекомендация является основанием для рассмотрения. В частности, вопросы могут быть рассмотрены после обращений правоохранительных органов.

Следовательно, доработанный проект смягчает отдельные правила бронирования, но в то же время ужесточает контроль за критически важными предприятиями, сужает перечень отраслей для получения статуса по определенной процедуре и устанавливает дополнительные ограничения для донорских проектов.

Как мы писали: Бронирование объединят с выполнением мобилизационных обязательств: Корецкий о целях правительства