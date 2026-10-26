Продукты в Украине почти вдвое дешевле, чем в ЕС: сколько стоит одинаковая корзина в Польше, Германии и Франции

Украина заняла последнее место в европейском рейтинге цен на продукты, составленном на основе данных Numbeo за середину 2026 года. Об этом сообщает Euronews. Продуктовый индекс страны составляет 52,2 пункта при среднем показателе ЕС в 100 пунктов. В то же время более низкая стоимость пищи не означает, что украинцы могут позволить себе больше: их доходы значительно уступают европейским.

Продукты в Украине почти вдвое дешевле, чем в ЕС

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По данным Euronews Business, проанализировавшим цены на продукты в разных странах Европы, самой дорогой оказалась Швейцария с индексом 189,2. То есть, продукты там стоят примерно на 89% дороже, чем в среднем в ЕС. Украинский показатель почти вдвое ниже среднеевропейского.

На сколько продукты в Украине дешевле, чем в других странах

Для сравнения, журналисты Euronews рассчитали стоимость корзины из 18 продуктов повседневного спроса. Каждый товар учитывался по одному разу, без взвешивания в соответствии с частотой потребления. Средняя стоимость такого набора в ЕС составляет 69,84 евро.

В Украине аналогичная корзина стоит €36,45 или примерно на 48% дешевле, чем в среднем в Евросоюзе.

Для сравнения:

Польша: €49,60 — на 36% дороже, чем в Украине;

Румыния: €45,90 — на 26% дороже;

Германия: €75,20 — примерно вдвое дороже;

Франция: €87,40 — в 2,4 раза дороже;

Норвегия: €116,10 — примерно в 3,2 раза дороже;

Швейцария: €137,90 — почти в 3,8 раза дороже.

Даже Молдова, которая имеет один из самых низких продуктовых индексов в Европе после Украины, дороже этого показателя: ее индекс составляет 57,2 против украинских 52,2 пункта.

В то же время, цены зависят от конкретных товаров. Например, по данным Numbeo, 500-граммовая буханка свежего белого хлеба стоит в Дании €3,18, а в Болгарии — €1,02. Разницу формируют не только затраты на производство продукта, но и зарплаты, аренда, энергия, транспортировка и налоги.

Почему более дешевые продукты не означают более высокую доступность

Главная оговорка — покупательная способность населения. Европейские цены на продукты более высокие, но и доходы в большинстве стран ЕС существенно превышают украинские.

По данным Госстата Украины, средняя номинальная зарплата в 2024 году составила около 511 долларов в месяц. Для сравнения, средняя годовая зарплата до налогообложения в ЕС в этом году составила около €39 800, или около €3 317 в месяц. Это разные по методологии характеристики, поэтому их нельзя сравнивать как полностью тождественные величины, но они показывают масштаб разрыва в номинальных доходах.

По данным Eurostat, домохозяйства в ЕС в среднем направляют на продукты питания и безалкогольные напитки 13,6% бюджета. В странах с более низкими доходами эта доля может быть значительно больше. Например, в Румынии, где самые низкие продуктовые цены среди стран ЕС, на питание приходится 23,1% бюджета домохозяйств.

Следовательно, более дешевая продуктовая корзина не обязательно делает жизнь доступнее. Если зарплата ниже, даже меньшие расходы на еду могут забирать большую часть семейного бюджета.

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Почему продукты в Европе дорожают

Эксперты, опрошенные Euronews, называют среди основных факторов стоимости продуктов затраты на труд, энергию, топливо, логистику, аренду и налоги. Высшая оплата труда и более дорогое обслуживание магазинов частично объясняют, почему одинаковые товары в более богатых странах стоят больше.

В то же время цены на продукты растут и из-за затрат на производство и транспортировку. По данным Eurostat, в ЕС между августом 2021 и августом 2026 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 34%.

Сравнение Numbeo основано на данных пользователей и не является официальным статистическим измерением стоимости жизни. Корзина же из 18 товаров не учитывает разницы в потребительских привычках и количестве продуктов, которые покупают семьи. Поэтому эти цифры показывают разницу номинальных цен, но не дают полного ответа на вопрос, где людям легче снабжать себя едой.

Как мы писали: Где в ЕС самые дорогие продукты, а где самые дешевые: сколько стоит одинаковая корзина во Франции, Германии и Румынии