Американский стартап заявил, что превратил ртуть в золото: обвалятся ли цены на драгоценный металл

Американский стартап Marathon Fusion из Сан-Франциско заявил, что смог превратить ртуть в стабильное золото с помощью технологии термоядерного синтеза. Об этом пишет Euronews. Компания утверждает, что ее результат в десять раз превышает рекорд CERN. Однако независимого подтверждения заявления пока нет, а стартап не раскрыл ни количество полученного золота, ни стоимость его производства.

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Marathon Fusion разрабатывает технологии для будущих термоядерных электростанций, которые должны производить электроэнергию благодаря слиянию атомных ядер.

По заявлению стартапа, процесс предусматривает облучение ртути нейтронами, возникающими при термоядерных реакциях. В результате образуется нестабильный изотоп ртути, впоследствии распадающийся на стабильное золото.

В 2025 году CERN сообщила, что во время экспериментов на Большом адронном коллайдере в 2015—2018 годах удалось образовать около 29 пиктограмм золота — это 29 триллионных долей грамма. Ядра золота существовали только мгновение, прежде чем разрушались при столкновениях с оборудованием ускорителя.

Marathon Fusion утверждает, что превзошла этот результат в десять раз. Однако без обнародования полных данных и независимой проверки невозможно оценить, сколько золота удалось получить и можно ли масштабировать технологию.

Повторит ли золото судьбу лабораторных бриллиантов

Заявление стартапа вызвало вопрос, может ли искусственное золото повлечь за собой падение цен, подобное тому, что произошло на рынке лабораторных бриллиантов.

Выращенные в лаборатории бриллианты имеют такой же химический состав, как и природные камни. По мере развития массового производства их оптовая стоимость снизилась на 90−95% по сравнению с уровнем 2015 года. Более доступные лабораторные камни также усилили давление на цены природных бриллиантов.

Однако золото имеет гораздо больший рынок и выполняет другую экономическую роль. Его используют не только для ювелирных изделий, но и в качестве резервного актива. Центральные банки, в частности, Китая и Польши, в последние годы активно пополняют золотые запасы.

По данным World Gold Council, в 2025 году мировые шахты добыли 3672 тонн золота. За всю историю человечества было добыто около 222 600 тонн металла.

Поэтому даже появление технологии лабораторного производства не означает автоматического обрушения цен: для этого требуются значительные объемы продукции, конкурентная себестоимость и возможность стабильно поставлять золото на рынок.

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Когда искусственное золото может появиться на рынке

Marathon Fusion в исследовании 2025 оценила, что будущая термоядерная электростанция мощностью один гигаватт могла бы производить около пяти тонн золота в год. По расчетам компании, 100 таких станций обеспечивали бы около 500 тонн дополнительного золота ежегодно — около 14% объема добычи шахт в 2025 году.

Но это только теоретическая оценка. Коммерческие термоядерные электростанции пока не снабжают электроэнергию в сети, а их масштабное внедрение остается делом будущего.

Есть и дополнительное ограничение: золото, полученное в результате ядерных реакций, может содержать радиоактивные изотопы. По оценке компании, материал может нуждаться в хранении до 18 лет, прежде чем его можно будет продавать.

Пока публичных планов по коммерческому производству такого золота нет. Следовательно, заявление Marathon Fusion пока не свидетельствует о скором появлении нового конкурента традиционной добыче. Для оценки перспектив технологии требуются независимое подтверждение результата, данные об объемах производства и расчете себестоимости.

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