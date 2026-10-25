Депутаты местных советов, полиция и ТЦК: у кого НАПК чаще всего находит нарушения в декларациях

Наибольшее количество нарушений во время полных проверок деклараций в 2026 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило в документах представителей органов местного самоуправления. Далее по количеству таких деклараций документы полицейских, работников государственных предприятий и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Депутаты местных советов имеют больше всех нарушений в декларациях про доходы

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Кто чаще всего нарушал требования декларирования

За девять месяцев агентство завершило 653 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения обнаружены в 649 проверенных декларациях.

Больше всего таких случаев зафиксировали среди представителей органов местного самоуправления — в 156 декларациях. Из них 123 подали депутаты местных советов, в том числе 12 депутатов областных советов. Также среди декларантов были работники аппаратов местных советов, председатели и другие должностные лица.

Другие группы, в декларациях которых НАПК выявило больше всего нарушений:

Национальная полиция Украины — 24 декларации;

государственные предприятия — 17;

областные и районные государственные администрации — 15;

коммунальные предприятия — 14;

ТЦК и СП — 14;

таможенная и налоговая службы — 12;

Государственная миграционная служба — 11.

В декларациях также выявлялись признаки недостоверных сведений, незаконного обогащения и необоснованности активов. В частности, в 368 декларациях зафиксировали признаки недостоверных сведений на общую сумму более 2,618 млрд. грн. Еще у девяти выявили признаки незаконного обогащения более чем на 146 млн грн, а у семи — признаки необоснованности активов более чем на 31 млн грн.

В каких областях наибольшая доля нарушений

По доле проверенных деклараций с подтвержденными нарушениями лидирует Волынская область. Там несоответствия обнаружили у восьми из девяти деклараций — 89% .

Дальше идут:

Житомирская область — 12 из 15 деклараций, или 80%;

Хмельницкая область — 15 из 19, или 79%;

Днепропетровская область — 56 из 73, или 77%;

Херсонская область — 13 из 17, или 76%;

Черновицкая область — 8 из 11, или 73%;

Запорожская область — 9 из 13, или 69%;

Винницкая и Харьковская области — по 64%;

Сумская и Тернопольская области — по 63%;

Киевская и Закарпатская области — по 62%.

Во Львовской области нарушения выявили у 18 из 41 проверенной декларации — 44%. В Киеве — в 71 из 175, или 41%.

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Что происходит после проверки

За девять месяцев 2026 года НАПК передало компетентным органам 340 обоснованных выводов. На их основе правоохранители начали 149 уголовных производств, а материалы еще 51 проверки приобщили к производствам, открытым ранее.

В то же время агентство особо подчеркивает: сама проверка декларации или выявление признаков нарушения не означает автоматического установления вины. Решение о виновности лица в совершении правонарушения принимается судом.

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