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25 октября 2026, 15:10 Читати українською

Депутаты местных советов, полиция и ТЦК: у кого НАПК чаще всего находит нарушения в декларациях

Наибольшее количество нарушений во время полных проверок деклараций в 2026 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило в документах представителей органов местного самоуправления. Далее по количеству таких деклараций документы полицейских, работников государственных предприятий и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Наибольшее количество нарушений во время полных проверок деклараций в 2026 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило в документах представителей органов местного самоуправления.
Депутаты местных советов имеют больше всех нарушений в декларациях про доходы
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Кто чаще всего нарушал требования декларирования

За девять месяцев агентство завершило 653 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения обнаружены в 649 проверенных декларациях.

Больше всего таких случаев зафиксировали среди представителей органов местного самоуправления — в 156 декларациях. Из них 123 подали депутаты местных советов, в том числе 12 депутатов областных советов. Также среди декларантов были работники аппаратов местных советов, председатели и другие должностные лица.

Другие группы, в декларациях которых НАПК выявило больше всего нарушений:

  • Национальная полиция Украины — 24 декларации;

  • государственные предприятия — 17;

  • областные и районные государственные администрации — 15;

  • коммунальные предприятия — 14;

  • ТЦК и СП — 14;

  • таможенная и налоговая службы — 12;

  • Государственная миграционная служба — 11.

В декларациях также выявлялись признаки недостоверных сведений, незаконного обогащения и необоснованности активов. В частности, в 368 декларациях зафиксировали признаки недостоверных сведений на общую сумму более 2,618 млрд. грн. Еще у девяти выявили признаки незаконного обогащения более чем на 146 млн грн, а у семи — признаки необоснованности активов более чем на 31 млн грн.

В каких областях наибольшая доля нарушений

По доле проверенных деклараций с подтвержденными нарушениями лидирует Волынская область. Там несоответствия обнаружили у восьми из девяти деклараций — 89% .

Дальше идут:

  • Житомирская область — 12 из 15 деклараций, или 80%;

  • Хмельницкая область — 15 из 19, или 79%;

  • Днепропетровская область — 56 из 73, или 77%;

  • Херсонская область — 13 из 17, или 76%;

  • Черновицкая область — 8 из 11, или 73%;

  • Запорожская область — 9 из 13, или 69%;

  • Винницкая и Харьковская области — по 64%;

  • Сумская и Тернопольская области — по 63%;

  • Киевская и Закарпатская области — по 62%.

Во Львовской области нарушения выявили у 18 из 41 проверенной декларации — 44%. В Киеве — в 71 из 175, или 41%.

Читайте также: Более 1,35 млрд грн разногласий: НАПК проверило декларации 784 кандидатов на государственные должности

Что происходит после проверки

За девять месяцев 2026 года НАПК передало компетентным органам 340 обоснованных выводов. На их основе правоохранители начали 149 уголовных производств, а материалы еще 51 проверки приобщили к производствам, открытым ранее.

В то же время агентство особо подчеркивает: сама проверка декларации или выявление признаков нарушения не означает автоматического установления вины. Решение о виновности лица в совершении правонарушения принимается судом.

Как мы писали: НАПК потребует декларации от иностранных банкиров: норма появилась в законе о цифровых платформах

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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