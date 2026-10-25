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25 октября 2026, 13:22 Читати українською

Разрушенное имущество, остановка работы и потерянная прибыль: Минюст объяснил, как бизнесу доказать убытки от войны

Украинские предприятия, понесшие потери из-за российской агрессии, могут воспользоваться практическим памятником Министерства юстиции. Она объясняет, как зафиксировать повреждения, оценить стоимость разрушенного имущества и восстановительных работ, а также рассчитать упущенную выгоду из-за вынужденного прекращения деятельности.

Украинские предприятия, понесшие потери из-за российской агрессии, могут воспользоваться практическим памятником Министерства юстиции.
Как правильно подтвердить убытки
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Документ был подготовлен Минюстом совместно с научно-исследовательскими учреждениями судебных экспертиз. Алгоритм включает путь от первичной фиксации повреждений и сбора документов до подготовки материалов для экспертного исследования.

Какие убытки может подтвердить бизнес

Инструкция касается нескольких основных видов потерь:

  • Повреждение или уничтожение имущества: зданий, производственных помещений, оборудования, транспорта и товарных запасов.

  • Расходы на восстановление: определение стоимости ремонта и строительных работ, а также оценка технического состояния поврежденного транспорта.

  • Упущена выгода: доходы, которые предприятие не получило из-за остановки или ограничения работы в результате войны.

  • Утрата интеллектуальной собственности: ущерб из-за незаконного использования соответствующих объектов на временно оккупированных территориях.

Как правильно оформить доказательства

Для обоснования суммы ущерба предприятию важно зафиксировать повреждения, сохранить первичные документы и подготовить материалы для экспертного исследования. Судебные экспертизы помогают определить размер ущерба и подтвердить расчет.

Минюст отмечает, что качественно собранная доказательная база необходима для защиты прав пострадавшего бизнеса, в частности, при подготовке требований о возмещении ущерба в рамках международного компенсационного механизма.

Читайте также: Погромы во Франции ударили по Louis Vuitton и Hermès: страховые убытки могут достичь €1,2 млрд

Ущерб от войны превысил 6 трлн грн

По данным Минюста, по результатам экспертных исследований, проведенных в январе-сентябре 2026 года, документально подтвержденная сумма ущерба от российской агрессии превысила 6 трлн грн.

Потребность в таких исследованиях растет. В 2025 году экспертные учреждения Минюста провели 3600 экспертиз для определения убытков, а за девять с половиной месяцев 2026 года уже более 4500.

В то же время подтверждение ущерба само по себе не означает автоматического получения компенсации. Она помогает документально обосновать требования предприятия и подготовить доказательства для дальнейшей защиты его прав.

Как мы писали: Российские атаки нанесли украинскому бизнесу $7,7 млрд убытков: что разрушено

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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