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25 октября 2026, 12:25 Читати українською

Более 4 тысяч домов повреждены ударами РФ: сколько жилья в Киеве уже восстановили

В Киеве восстановительные работы ведут примерно в 300 из около 4 тысяч поврежденных жилых домов. В то же время, оперативно ликвидировать последствия российских ударов удается быстрее, чем организовать полноценный ремонт. Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в эфире «Киевского времени».

В Киеве восстановительные работы ведут примерно в 300 из около 4 тысяч поврежденных жилых домов.
Во многих случаях восстановление разрушенных домов потребует годы
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По его словам, обследование и экспертиза поврежденных домов могут занять около месяца, а восстановление отдельных многоэтажек затягивается более чем на год.

Бахматов также сообщил, что районные власти планируют восстановить многоэтажку в Деснянском районе, поврежденную 13 октября. Если на работы выделят денежные средства, а обследование не выявит критических повреждений несущих конструкций, завершить восстановление рассчитывают в течение следующего года.

Читайте также: Будет ли отопление в Киеве после удара по трем ТЭЦ: что говорят Кличко и эксперт

Сколько домов восстановили в Киеве

По данным городского головы Виталия Кличко, по состоянию на 16 октября 2026 года в Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждений разной степени получили 4480 многоквартирных домов. Из них 4227 уже восстановили, в том числе 64 дома со значительными разрушениями. В то же время 205 наиболее поврежденных домов еще нуждаются в восстановлении. .

Эти цифры не противоречат друг другу: во многих домах достаточно заменить окна, отремонтировать балконы или крышу, в то время как объекты со значительными разрушениями нуждаются в техническом обследовании, проектировании, экспертизе и капитальных работах.

Среди причин задержек городские власти называли сложные процедуры согласования, перебои с электроснабжением, остановки работ во время воздушных тревог и нехватку квалифицированных строителей. Отдельной проблемой стало блокирование части городских платежей Государственным казначейством, из-за которого, по словам Кличко, возобновление может замедлиться.

На 2026 год в бюджете Киева предусмотрено более 1,2 млрд грн на восстановление поврежденных домов и другие соответствующие работы.

Как мы писали: Украина планирует подготовить проекты восстановления на $40 млрд в 2027 году — Кравченко

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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