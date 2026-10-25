Российское подразделение германской торговой сети METRO перечислило 1 млрд рублей в фонд «Народный фронт. Всё для победы!», который закупает технику и оборудование для русских военных. В то же время, METRO Украина заявляет о благотворительной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. На эту разницу обратила внимание народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным российских «Ведомостей», средства будут направлены, в частности, на приобретение транспорта, систем связи и разведки, а также оборудование для борьбы с беспилотниками. В компании сообщили, что часть денег будет использована на гуманитарные и социальные нужды. О предании также сообщил сам «Народный фронт».

Генеральный директор METRO в России Йоханнес Толай объяснил участие компании тем, что она является частью российской экономической системы и считает важным приобщаться к стратегическим инициативам государства. Таким образом, перевод публично представили как поддержку государственных инициатив, среди которых обеспечение российских военных.

Почему российская METRO финансирует армию РФ

28 сентября 2026 года Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов METRO под временное управление компании « У К Торг РУС», принадлежащей руководителю российского подразделения Йоханнесу Толаю.

Немецкая METRO AG заявила, что формально остается собственником российского бизнеса, но потеряла над ним оперативный контроль. Об этом компания сообщила после решения российских властей.

Итак, пожертвование в поддержку российских военных объявили уже после установления временного управления. Руководитель российского подразделения открыто объяснил предание желанием приобщаться к стратегическим инициативам России.

Однако ситуация поднимает вопрос о том, насколько международная корпорация может контролировать деятельность подразделения, которое продолжает работать на российском рынке.

Сколько помощи предоставила METRO Украина

Ольга Василевская-Смаглюк подчеркнула, что украинское подразделение публично осудило российскую агрессию и подчеркнул, что украинская и российская структуры являются отдельными юридическими и операционными единицами.

По словам депутата, по состоянию на 1 апреля 2026 года METRO Украина оказала благотворительную помощь более чем на 79,4 млн грн. В частности, в партнерстве с центром военной травмы Superhumans компания направила 36 млн грн на протезирование 29 украинцев, потерявших конечности в результате российской агрессии.

Читайте также: Varus, Metro, Auchan и Spar меняют графики из-за воздушных тревог



Кроме того, по словам депутата, компания поддерживает медицинские учреждения, общественные организации и воинские части, продолжает работать в Украине, сохранять рабочие места и платить налоги.

В то же время, история METRO обостряет вопросы ответственности международных компаний, которые продолжают работать в России. Даже если материнская структура заявляет о потере контроля над местным бизнесом, остается вопрос, как предотвращать использование активов и ресурсов таких компаний для поддержки российской военной машины.

Как мы писали: Metro закроет все магазины в Казахстане: компания назвала причину