Биткоин пробил психологическую отметку $80 000, но отыграл падение: что происходит с крипторынком

Биткоин опускался ниже $80 000, достигнув примерно $79 300−79 500. Резкое падение спровоцировало волну принудительного закрытия позиций на крипторынку. Впоследствии BTC возобновился выше $80 500, а общая капитализация крипторынка, по текущим данным, демонстрировала снижение менее чем на 0,1%.

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По данным CoinGlass, на которые ссылается The Block, за 24 часа ликвидации криптовалютных позиций превысили $800 млн. В четырехчасовом промежутке были принудительно закрыты позиции на $436,4 млн, из которых $404,2 млн приходились на трейдеров, ставивших на рост рынка. Наибольшие волны ликвидаций произошли во время быстрого проседания биткоина.

Когда цена падает, маржей трейдеров с кредитным плечом может не хватить для покрытия убытков. Биржи принудительно закрывают такие позиции, а продажа активов дополнительно давит на котировки. Так возникает цепная реакция, способная ускорить падение.

Биткоин-ETF потеряли более $770 млн за два дня

Дополнительным отрицательным сигналом стал отток средств из спотовых биткоин-ETF в США. По данным SoSoValue, 23 октября инвесторы вывели из этих фондов $137,94 млн. Накануне чистый отток составил $635,49 млн.

Таким образом, за два торговых дня фонды потеряли в общей сложности около $773,4 млн. Отток 22 октября стал наибольшим однодневным показателем с конца июня.

Это усилило опасения спроса со стороны институциональных инвесторов. В то же время сами оттоки не доказывают, что именно они повлекли за собой падение биткоина: на цену одновременно влияли и другие рыночные факторы.

Почему биткоин оказался под давлением

Среди возможных факторов падения общее ухудшение настроений на финансовых рынках. 23 октября американские фондовые индексы завершили торги понижением: Nasdaq потерял 0,2%, Dow Jones — 1,2%, а S&P 500 — 0,5%.

Инвесторов также беспокоило подорожание нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Фьючерсы на Brent 23 октября выросли на 3,1% — до $116,72 за баррель. Дорогие энергоносители усиливают инфляционные риски и затрудняют прогноз по дальнейшим решениям Федеральной резервной системы США.

Следующее заседание ФРС запланировано на 27−28 октября. Неопределенность по процентным ставкам и дальнейшей стоимости денег может сдерживать спрос на рисковые активы, в частности криптовалюты.

Еще одним фактором стала невысокая ликвидность по выходным. Криптовалюты торгуются круглосуточно, в то время как американские фондовые биржи и спотовые ETF не работают в субботу и воскресенье. При меньшей активности покупателей крупные ордера и принудительные ликвидации могут сильнее влиять на цену.

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Удалось ли биткоину восстановиться

После падения ниже $80 000 биткоин вернулся выше $80 500. По текущим данным, совокупная капитализация крипторинка снижалась менее чем на 0,1%, что свидетельствует о стабилизации по сравнению с более резким проседанием накануне.

Однако краткосрочное восстановление еще не означает завершения распродажи. Внимание участников рынка сосредоточено на устойчивости цены выше $80 000, последующих потоках средств в споте ETF и сигналах от ФРС на следующей неделе.

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