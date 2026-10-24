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24 октября 2026, 16:00 Читати українською

Более четверти наличной валюты покупают в Киеве: в каких областях спрос резко возрос

В январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели наличную иностранную валюту на 225,6 млрд грн больше, чем продали. Это на 16,9% превышает разницу за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

В январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели наличную иностранную валюту на 225,6 млрд грн больше, чем продали.
Спрос на валюту заметно вырос
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В сентябре объем покупки наличной валюты составил 93,2 млрд грн, в то время как продажи — 60,2 млрд грн. Таким образом, за месяц украинцы приобрели валюты на 33 млрд грн больше, чем сдали.

Более четверти всей наличной валюты, купленной в сентябре, пришлось на Киев. Наибольший рост объемов покупки по сравнению с предыдущим периодом был зафиксирован в Запорожской области — на 44%. В Харьковской области показатель увеличился на 34,9%, а в Днепропетровской — на 23,1%.

Сбережения нуждаются в стабильности

Гетманцев считает, что эти данные не следует воспринимать как сенсацию. В условиях войны украинцы стремятся иметь сбережения, которыми можно воспользоваться в любой момент. В то же время, статистика не показывает, какую часть приобретенной валюты люди откладывают, а какую тратят на текущие нужды.

По словам депутата, украинцы продолжают доверять и банковской системе. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября сумма вкладов населения выросла на 17,4% за год.

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Гетманцев подчеркнул, что задача государства обеспечить гражданам как можно больше надежных способов хранить деньги. Среди них — наличная иностранная валюта, банковские депозиты и государственные облигации. Ключевым условием для этого он назвал доверие: люди должны быть уверены, что их сбережения защищены.


Как мы писали: 400 млрд грн для бюджета-2027: Гетманцев объяснил, откуда взять деньги

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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