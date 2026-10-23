НАПК потребует декларации от иностранных банкиров: норма появилась в законе о цифровых платформах

Председатели и члены правлений украинских государственных банков теперь обязаны подавать электронные декларации в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Требование распространяется и на иностранных топ-менеджеров, которых пригласили руководить украинскими госбанками. Они должны декларировать свое состояние, в том числе активы за рубежом. На эту норму обратила внимание народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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По ее словам, иностранные руководители государственных банков удивлены тем, что теперь должны отчитываться перед украинским антикоррупционным органом.

Соответствующее требование появилось в законе № 4903-IX о налогообложении доходов с цифровых платформ, принятом на основе законопроекта № 15111-д. Документ расширил перечень лиц, подлежащих электронному декларированию в соответствии с законом «О предотвращении коррупции». В него включили глав и членов правлений банков, в которых государству принадлежит более 50% акций.

Как декларирование госбанкиров связано с правилами для PEP

По словам Василевской-Смаглюк, при рассмотрении законопроекта № 15111-д в него внесли две противоречивые нормы. Первое касалось финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) после завершения их работы на государственных должностях. Вторая ввела обязательное электронное декларирование руководителям государственных банков.

Первую норму впоследствии пересмотрели. Закон № 5025-IX, связанный с налогообложением международных почтовых отправлений, сохранил пожизненный статус PEP. В то же время, усиленный финансовый мониторинг после увольнения с должности должен длиться не менее 12 месяцев, а дальнейший подход зависит от оценки рисков.

А требование декларировать имущество для руководителей госбанков оставили без изменений.

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Какие последствия это будет иметь для иностранных топ-менеджеров

Теперь иностранные руководители банков с государственной долей более 50% подпадают под украинские правила электронного декларирования наравне с украинскими чиновниками. Это означает необходимость подавать декларации в НАПК и раскрывать предусмотренную законом информацию об имуществе и активах, в частности, расположенных за границей.

По оценке Василевской-Смаглюк, именно это требование вызвало удивление среди иностранных руководителей, приглашенных возглавить украинские государственные банки. В то же время законодательная норма остается в силе, а значит, распространяется и на них.

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