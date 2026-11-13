Пользователи Карты Rozetka теперь могут оплачивать покупки в один клик с Click to Pay

Карта Rozetka (эмитент — Unex Bank) теперь автоматически подключена к сервису Mastercard Click to Pay для удобных и безопасных онлайн-оплат. Все активные карты Rozetka на базе Mastercard, а также новые карты сразу после их выпуска и активации можно использовать в Click to Pay без необходимости отдельно регистрировать их в сервисе.

Click to Pay — это глобальное решение для онлайн-оплат, позволяющее пользователям удобно совершать покупки картой без необходимости вручную вводить карточные данные и обеспечивает простой и удобный процесс расчета. В основе решения лежит технология токенизации Mastercard, заменяющая платежные реквизиты карты уникальным цифровым токеном, помогая защитить карточные данные во время онлайн-оплат.

Интеграция позволит держателям Карты Rozetka удобно оплачивать онлайн-покупки везде, где доступен Click to Pay, — без ручного ввода номера карты, срока ее действия и CVC-кода.

«Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно. Именно поэтому используем все новые сервисы от Mastercard и делаем нашу Карточку Rozetka лучше каждый день. Ищите специальные цены и скидки только для владельцев Карты и получайте дополнительные преимущества», — призывает Ирина Чечоткина, совладелица группы Rozetka-Evo.

«В Mastercard мы работаем над тем, чтобы сделать процесс онлайн-оплаты более быстрым, безопасным и интуитивным для пользователей. Наша цель — достичь 100% токенизации платежей в сфере электронной коммерции к 2030 году, и вместе с нашими партнерами мы делаем безопасные онлайн-оплаты более простыми и удобными для пользователей», — добавляет Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Карта Rozetka была запущена в партнерстве с Unex Bank и Mastercard. Карта доступна непосредственно в мобильном приложении Rozetka и позволяет оплачивать покупки как на Rozetka, так и в других торговых точках, а также пользоваться дополнительными преимуществами на маркетплейсе Rozetka.