Пользователи Карты Rozetka теперь могут оплачивать покупки в один клик с Click to Pay

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2026, 11:00 Читати українською

Пользователи Карты Rozetka теперь могут оплачивать покупки в один клик с Click to Pay

Карта Rozetka (эмитент — Unex Bank) теперь автоматически подключена к сервису Mastercard Click to Pay для удобных и безопасных онлайн-оплат. Все активные карты Rozetka на базе Mastercard, а также новые карты сразу после их выпуска и активации можно использовать в Click to Pay без необходимости отдельно регистрировать их в сервисе.

Киев, 04 ноября 2026 — Карта Rozetka (эмитент — Unex Bank) теперь автоматически подключена к сервису Mastercard Click to Pay для удобных и безопасных онлайн-оплат.
Добавить как предпочтительный источник в Google

Click to Pay — это глобальное решение для онлайн-оплат, позволяющее пользователям удобно совершать покупки картой без необходимости вручную вводить карточные данные и обеспечивает простой и удобный процесс расчета. В основе решения лежит технология токенизации Mastercard, заменяющая платежные реквизиты карты уникальным цифровым токеном, помогая защитить карточные данные во время онлайн-оплат.

Интеграция позволит держателям Карты Rozetka удобно оплачивать онлайн-покупки везде, где доступен Click to Pay, — без ручного ввода номера карты, срока ее действия и CVC-кода.

«Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно. Именно поэтому используем все новые сервисы от Mastercard и делаем нашу Карточку Rozetka лучше каждый день. Ищите специальные цены и скидки только для владельцев Карты и получайте дополнительные преимущества», — призывает Ирина Чечоткина, совладелица группы Rozetka-Evo.

«В Mastercard мы работаем над тем, чтобы сделать процесс онлайн-оплаты более быстрым, безопасным и интуитивным для пользователей. Наша цель — достичь 100% токенизации платежей в сфере электронной коммерции к 2030 году, и вместе с нашими партнерами мы делаем безопасные онлайн-оплаты более простыми и удобными для пользователей», — добавляет Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Карта Rozetka была запущена в партнерстве с Unex Bank и Mastercard. Карта доступна непосредственно в мобильном приложении Rozetka и позволяет оплачивать покупки как на Rozetka, так и в других торговых точках, а также пользоваться дополнительными преимуществами на маркетплейсе Rozetka.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Источник: Mastercard
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами