Еще один украинский банк присоединился к международным стандартам валютного рынка

Райффайзен Банк стал вторым украинским банком, присоединившимся к Глобальному кодексу валютного рынка (FX Global Code). Соответствующее заявление об обязательстве соблюдать принципы Кодекса банк подписал 3 ноября 2026 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Райффайзен Банк стал вторым украинским банком, присоединившимся к FX Global Code

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Что известно

После присоединения к FX Global Code Нацбанк рекомендовал украинским банкам рассмотреть возможность приобщиться к международному стандарту работы на валютном рынке.

Райффайзен Банк стал вторым украинским банковским учреждением, взявшим на себя соответствующие обязательства. Первым был УкрСиббанк, присоединившийся к Кодексу 16 декабря 2019 года.

«Национальный банк приветствует присоединение украинских банков к FX Global Code. Принципы работы на валютном рынке, предусмотренные Кодексом, признаны международным стандартом. Участие в нем свидетельствует не только о качественно отлаженных процессах внутри банка, но и о справедливом и добросовестном отношении к клиентам», — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

По его словам, соблюдение этих принципов важно для стабильного функционирования валютного рынка Украины и его дальнейшей интеграции в международную финансовую систему.

Что такое FX Global Code

Глобальный кодекс валютного рынка (FX Global Code) — это международный свод принципов добросовестной работы на валютном рынке.

Он определяет стандарты профессионального поведения, этики и прозрачности участников валютных операций.

Присоединение к Кодексу является публичным обязательством финансового учреждения соблюдать международные стандарты при осуществлении валютных операций и взаимодействии с клиентами.

Напомним

Национальный банк Украины присоединился к FX Global Code 22 мая 2026 года.