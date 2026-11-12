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12 ноября 2026, 11:12 Читати українською

Одно из первых крупных страховых споров из-за войны: UNIQA выиграла дело более чем на 10 млрд грн

Верховный Суд в сентябре 2026 года оставил по-прежнему решение судов предыдущих инстанций, отказавших во взыскании со страховой компании UNIQA Украина более 10 млрд грн. Спор касался потери имущества на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщила юридическая фирма «Василий Кисиль и Партнеры», представлявшая интересы страховщика.

Верховный Суд в сентябре 2026 года оставил по-прежнему решение судов предыдущих инстанций, отказавших во взыскании со страховой компании UNIQA Украина более 10 млрд грн.
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Детали дела

В 2023 году две компании, входящие в одну группу, заявили о наступлении страхового случая в связи с потерей имущества, расположенного на временно оккупированной территории.

Общая сумма исковых требований превышала 10 млрд грн.

Ключевыми вопросами спора стали толкование понятия «потеря имущества» в соответствии с условиями договоров страхования, а также применение предусмотренных договорами исключений из страховых случаев и ограничений страхового покрытия.

К рассмотрению дел также были привлечены перестраховщики — участники международного страхового рынка Lloyd's в Лондоне.

Решившие суды

Юристы UNIQA Украина совместно с адвокатами «Василий Кисиль и Партнеры» и представителями перестраховщиков из юридической фирмы Sayenko Kharenko доказывали, что истцы не подтвердили наступление страхового случая, предусмотренного договорами.

Суды согласились с этой позицией и отказали в удовлетворении исковых требований.

В сентябре 2026 г. Верховный Суд оставил соответствующие решения без изменений, окончательно подтвердив позицию страховой компании по этим делам.

Почему это важно для страхового рынка

Эти дела относятся к первым крупным страховым спорам, связанным с военными рисками и толкованием условий страхования имущества во время войны.

Сложившаяся судебная практика может иметь значение для рассмотрения аналогичных споров, в частности, по определению страховых случаев, объему страхового покрытия и применению договорных исключений.

Интересы UNIQA Украина в судах представляли партнер юридической фирмы «Василий Кисиль и Партнеры» Олег Качмар и старший юрист Богдан Шабаровский.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
36619677
36619677
12 ноября 2026, 11:38
#
> не підтвердили настання страхового випадку

А як постраждалі мали підтвердити — їхати на окуповані території проводити відео/фото зйомку? А може страховий агент уніки мав би поїхати оцінити збитки, слабо?
А супутникові знімки ні про що не говорять? Дуже мало деталей щодо справи, хотілось би подетальніше.

Ми знаємо як страхові «хочуть» виплачувати будь які втрати чи компенсації. А тепер ще Васіль зробив прецедент для усіх страхових.
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