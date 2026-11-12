Deutsche Bank предложил клиентам услугу хранения пяти криптовалют

Немецкий Deutsche Bank предложил крупным клиентам из Европы услуги по хранению и переводу пяти криптовалют: биткоина, эфира, а также стейблкоинов USDC, EURC и EURAU.

Немецкий Deutsche Bank предложил крупным клиентам из Европы услуги по хранению и переводу пяти криптовалют

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Что известно

Токен EURAU выпускает платформа AllUnity, созданная маркетмейкером Flow Traders, криптокомпанией Galaxy Digital и самим Deutsche Bank через его подразделение по управлению активами DWS.

Новый сервис предлагает горячее и холодное хранение активов. Для защиты криптографических ключей платформа использует аппаратные модули безопасности (Hardware Security Modules — HSM).

Доступ к услуге осуществляет кастодиальный сервис Autobahn — шлюз Deutsche Bank для корпоративных и состоятельных клиентов. У таких клиентов появилась возможность переводить криптовалюты в инфраструктуры банка без сторонних кастодиальных сервисов.

Deutsche Bank собирается сам проверять депозиты и транзакции на соответствие нормативным требованиям. Банк планирует добавлять новые функции по мере развития платформы.

Услуги хранения криптовалют Deutsche Bank хочет оказывать через свое отделение во Франкфурте, а в 2027 году планирует выйти на азиатские рынки — хотя никаких конкретных договоренностей еще нет.

Немецкий банк расширил спектр своих услуг, связанных с цифровыми активами на фоне слабости крипторынка.

Что происходит с криптовалютами

За неделю биткоин подешевел на 5,7%, до $73 700, при рыночной капитализации $1,4 трлн. Эфир потерял за неделю 11,2% своей стоимости, обвалившись до $2051.

В этом году Deutsche Bank запустил стейблкоин CHFAU на базе блокчейна Эфириума, с привязкой к швейцарскому франку. Позднее банк объявил о запуске стейблкоина SEKAU, обеспеченного шведской кроной. Коин появился сразу в пяти блокчейнах: Эфириум, Solana, Base, Tempo и Polygon.