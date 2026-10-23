Подделка VIN-кодов в Украине: из 599 дел до суда дошли лишь пять

За девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировано 599 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов и других идентификационных номеров авто. В суд из них направили только пять производств, пишет сервис Opendatabot со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Из 599 дел о подделке VIN-кодов в суд дошли пять

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Об изъятии автомобилей из-за вероятно поддельных VIN-кодов заговорили именно в этом году. Но тенденция не нова: с 2020 года в Украине зарегистрировали более 11,4 тысяч таких правонарушений, а в суд дошли только 69 производств.

Доля закрытых дел тоже изменилась. Ранее закрывали около 40% производств, в этом году закрыли каждое пятое.

Больше всего правонарушений в этом году зафиксировали:

в Киеве: 169;

в Днепропетровской области: 114;

в Одесской области: 45.

Итого эти регионы дают более половины всех зарегистрированных случаев.

За подделку VIN-кода предусмотрен штраф от 2550 до 4250 грн. Среди других наказаний указывается ограничение свободы на 3 года.

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