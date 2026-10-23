Volvo Cars понесла убытки на $373 млн: компания сократит еще 2500 работников

Как сообщает Investing.com, шведский автопроизводитель Volvo Cars завершил третий квартал 2026 года с операционным убытком в 3,7 млрд шведских крон (около $373 млн), в то время как годом ранее компания получила прибыль в 5,8 млрд крон. Из-за ухудшения финансовых результатов производитель усиливает программу сокращения расходов и планирует снизить штат еще на 2500 работников, преимущественно в Швеции.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные показатели Volvo Cars

Выручка Volvo Cars в июле-сентябре составила 66,9 млрд шведских крон против 86,4 млрд крон за аналогичный период прошлого года. Следовательно, доходы компании сократились примерно на 23%.

Операционный результат с учетом всех указанных в отчете статей составил минус 5,6 млрд крон, в то время как в прошлом году компания имела 6,4 млрд крон прибыли. Операционная маржа упала с 7,4% до минус 8,4%.

Свободный денежный поток также ухудшился: отток средств вырос с 4,3 млрд. до 8,9 млрд. крон. Базовый убыток на акцию составил 1,63 кроны, в то время как год назад компания получала 1,75 кроны прибыли на акцию.

После публикации отчета акции Volvo Cars в начале торгов в Стокгольме 23 октября падали более чем на 28%.

Почему Volvo Cars понесла убытки

Одной из главных причин ухудшения результатов стала ситуация в Китае. Там Volvo Cars столкнулась с ужесточением конкуренции со стороны местных производителей автомобилей и ценовым давлением. В результате выручка компании на китайском рынке сократилась почти вдвое по сравнению с третьим кварталом 2025 года.

В США на финансовые результаты повлияли пошлины и отмена потребительских стимулов для покупки электрифицированных автомобилей. Это дополнительно давило на прибыльность продаж.

Ущерб также увеличил разовые и другие негативные факторы. В частности, изменения американского законодательства привели к отрицательной переоценке регуляторных кредитов CAFE на 1,1 млрд. крон. Еще 0,9 млрд крон отрицательного влияния пришлось на признание убытков Polestar за второй квартал 2026 года. Дополнительным фактором стало ухудшение ситуации с ценами на сырье.

По данным аналитиков, на доходы также повлияло сокращение оптовых поставок автомобилей на 19% в годовом исчислении. Всего в третьем квартале Volvo Cars продала 141 609 автомобилей — на 10,7% меньше, чем годом ранее.

В то же время, в Европе спрос на полностью электрические автомобили оставался относительно устойчивым. Их доля в продажах компании увеличилась до 45% в регионе.

Как Volvo Cars планирует улучшить финансовые результаты

Компания намерена дополнительно сократить косвенные расходы и переменные расходы на 5 млрд. шведских крон. Это дополнит предварительные программы экономии. Полный финансовый эффект от новых мер ожидают до конца 2027 года: общие косвенные затраты должны быть почти на 25% ниже, чем в 2024 году.

В рамках реорганизации Volvo Cars планирует сократить около 2500 рабочих мест в мире, в том числе 2000 — в Швеции. Компания намерена разрывать контракты с консультантами, уменьшать штат в результате естественного оттока работников и предлагать отдельным сотрудникам целевые компенсационные пакеты для увольнения.

Еще одно направление изменений — оптимизация производства. Компания Volvo Cars планирует сосредоточить выпуск автомобилей на пяти специализированных заводах. Также компания рассматривает возможность совместного производства автомобилей разных брендов с группой Geely на предприятиях в китайском Чэнду и бельгийском Генте.

Производитель хочет снизить переменные издержки, в частности благодаря более широкому использованию общей базы поставщиков и унифицированных комплектующих из Geely. Кроме того, компания продолжит сокращать затраты на исследования и разработки, поскольку основные технологические платформы уже созданы.

Volvo Cars также изменяет подход к конкуренции: в Китае и США компания планирует больше внимания уделять доходности, а не доле рынка, избегая агрессивного снижения цен.

Читайте также: Volkswagen сократит до 60 тысяч работников: сколько это будет стоить

Электромобили остаются важным направлением

Несмотря на сложную ситуацию на отдельных рынках, Volvo Cars продолжает развивать электрический модельный ряд. В третьем квартале полностью электрические автомобили составляли 32% глобальных продаж компании по сравнению с 22% годом ранее.

Новый электрический кроссовер EX60 уже получил более 50 000 заказов в Европе. В то же время наращивание его производства происходит медленнее, чем планировалось, из-за сложности внедрения новых промышленных технологий.

Компания также готовит масштабное обновление модельного ряда: к концу 2030 года Volvo Cars планирует представить 13 новых автомобилей. В 2027 году производитель должен показать три новых модели, одну из которых будут ориентировать на Европу, а две — на китайский рынок.

Как мы писали: Volvo увеличила запас хода гибридов: XC60 будет проезжать до 200 км на электричестве