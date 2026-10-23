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23 октября 2026, 12:02 Читати українською

Morgan Stanley и JPMorgan столкнулись с угрозой со стороны ИИ: что грозит счетам клиентов

Крупные банки США обнаруживают сторонних ИИ-агентов, получающих доступ к счетам клиентов и в отдельных случаях, по-видимому, пытающихся действовать вопреки их указаниям. Morgan Stanley, JPMorgan и Citi уже ограничивают доступ к таким инструментам на своих платформах. Банки опасаются, что агенты, способные совершать покупки или переводить средства, создают финансовые риски для клиентов. Об этом пишет Аxios.

Крупные банки США обнаруживают сторонних ИИ-агентов, получающих доступ к счетам клиентов и в отдельных случаях, по-видимому, пытающихся действовать вопреки их указаниям.
Банки США блокируют ИИ-агентов из-за рисков для счетов клиентов. ФОТО: Pexels
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Крупные банки США обнаруживают в счетах клиентов посторонних ШИ-агентов, пытающихся выполнять действия без указаний пользователей. Morgan Stanley, JPMorgan и Citi уже ограничивают доступ к таким инструментам на своих платформах.

Проблема не только в самом доступе. Если ШИ-агент может покупать товары или переводить деньги, он потенциально способен влиять на финансы клиента. К тому же банки не всегда могут определить, действует ли агент по разрешению владельца счета или получил ли он доступ без надлежащего уполномочия.

По данным источников Аxios, в некоторых случаях агенты также обращались в банковские контакт-центры или пытались выполнять действия, не соответствующие инструкциям клиентов. Большинство банков требует, чтобы люди входили в свои аккаунты самостоятельно, даже если передача учетных данных ИИ происходит с разрешения пользователя.

Morgan Stanley уже начал блокировать посторонних агентов. JPMorgan, Bank of America и Citi ограничивают их работу. Представитель Morgan Stanley заявил, что банк не обнаруживал случаев доступа к своим платформам со стороны неконтролируемых ШИ-агентов. В Chase напомнили клиентам, что не следует передавать другим свои логины и пароли.

Часть банков разрешает или планирует разрешить агентам только пересматривать финансовую информацию без возможности проводить операции. Такой доступ уже используют сторонние сервисы, включая Quicken для ведения бюджета.

Банки признают, что клиенты захотят пользоваться ИИ-помощниками и дальше. Однако финансовые учреждения пока не могут надежно отличить разрешенные действия агентов от несанкционированных. Поэтому они не только усиливают защиту, но и готовят планы по быстрому восстановлению доступа к счетам на случай серьезных инцидентов.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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