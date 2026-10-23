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23 октября 2026, 10:21 Читати українською

Землю под многоэтажками хотят бесплатно передавать жильцам: что позволят делать с участком

Земельные участки под многоквартирными домами и придомовые территории предлагают бесплатно передавать в собственность совладельцам квартир и нежилых помещений. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Земельные участки под многоквартирными домами и придомовые территории предлагают бесплатно передавать в собственность совладельцам квартир и нежилых помещений.
Землю под многоэтажками передадут жильцам
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Соответствующую законодательную инициативу зарегистрировали в Верховной Раде. Ее цель — урегулировать вопрос оформления прав на землю под многоэтажками и предоставить совладельцам больше возможностей для управления придомовой территорией.

Жители смогут самостоятельно определять, как использовать эту землю, в частности, по совместному решению сдавать ее в аренду. В то же время, продавать участки или изменять их целевое назначение не будут позволять.

Как можно будет использовать землю

После оформления права собственности совладельцы смогут коллективно определять порядок использования земельного участка с учетом нужд дома и его жильцов.

Такие решения не сможет единолично принимать отдельный житель: распоряжение общим участком должно происходить по решению совладельцев в установленном порядке.

В то же время земля будет оставаться связанной с многоквартирным домом. Его нельзя будет продать или изменить целевое назначение. То есть передача участка в собственность не будет означать возможности использовать его для любых других целей по своему усмотрению.

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Что изменится для жителей

Оформление земли на совладельцев должно усилить их возможности защищать придомовую территорию от использования без их согласия и самостоятельно решать вопросы ее обустройства и использования.

В то же время, конкретные возможности распоряжения участком будут зависеть от окончательно принятых норм и установленного порядка принятия решений совладельцами.

Как мы писали: Аренда жилья в Европе взлетела на 40% за год: в каких странах квартиры дорожают быстрее всего

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
JWT
JWT
23 октября 2026, 10:25
#
> зокрема за спільним рішенням здавати її в оренду

> не можна буде продати або змінити цільове призначення

Ці два твердження не можуть бути разом, бо щоб здати землю з призначенням для будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку цільове призначення таки треба змінити
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 октября 2026, 11:16
#
Здати в оренду під ларьок з шаурмою
+
0
Ярослав Дмитренко
Ярослав Дмитренко
23 октября 2026, 11:20
#
Це ще проєкт, там можливо буде окреме призначення
+
0
Pasha1233
Pasha1233
23 октября 2026, 11:43
#
Вийде як завжди — все те ж саме, тільки платіть жеку ще більше, а він навіть прибирати не буде.
+
0
ololo trololo
ololo trololo
23 октября 2026, 11:45
#
Вже купу років ви не зобов’язані користуватися послугами «жеку». Створіть ОСББ і покажете як треба :)
+
+9
TAN72
TAN72
23 октября 2026, 11:15
#
Очередной лохотрон
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