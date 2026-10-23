Земельные участки под многоквартирными домами и придомовые территории предлагают бесплатно передавать в собственность совладельцам квартир и нежилых помещений. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Землю под многоэтажками хотят бесплатно передавать жильцам: что позволят делать с участком
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Соответствующую законодательную инициативу зарегистрировали в Верховной Раде. Ее цель — урегулировать вопрос оформления прав на землю под многоэтажками и предоставить совладельцам больше возможностей для управления придомовой территорией.
Жители смогут самостоятельно определять, как использовать эту землю, в частности, по совместному решению сдавать ее в аренду. В то же время, продавать участки или изменять их целевое назначение не будут позволять.
Как можно будет использовать землю
После оформления права собственности совладельцы смогут коллективно определять порядок использования земельного участка с учетом нужд дома и его жильцов.
Такие решения не сможет единолично принимать отдельный житель: распоряжение общим участком должно происходить по решению совладельцев в установленном порядке.
В то же время земля будет оставаться связанной с многоквартирным домом. Его нельзя будет продать или изменить целевое назначение. То есть передача участка в собственность не будет означать возможности использовать его для любых других целей по своему усмотрению.
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Что изменится для жителей
Оформление земли на совладельцев должно усилить их возможности защищать придомовую территорию от использования без их согласия и самостоятельно решать вопросы ее обустройства и использования.
В то же время, конкретные возможности распоряжения участком будут зависеть от окончательно принятых норм и установленного порядка принятия решений совладельцами.
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Комментарии - 6
> не можна буде продати або змінити цільове призначення
Ці два твердження не можуть бути разом, бо щоб здати землю з призначенням для будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку цільове призначення таки треба змінити