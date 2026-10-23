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23 октября 2026, 9:39 Читати українською

Реклама криптовалют и блоггеры под наблюдением: какие правила для криптобирж предлагают изменить в ЕС

Французские власти призывают Евросоюз расширить полномочия финансовых регуляторов, чтобы они могли автоматизированно выявлять криптовалютные платформы, работающие без лицензии и продолжающие обслуживать клиентов в ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении французских регуляторов.

Французские власти призывают Евросоюз расширить полномочия финансовых регуляторов, чтобы они могли автоматизированно выявлять криптовалютные платформы, работающие без лицензии и продолжающие обслуживать клиентов в ЕС.
Франция предлагает усилить контроль над криптобиржами
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Совместные предложения в рамках пересмотра регламента о рынках криптоактивов MiCA обнародовали Министерство финансов Франции, Банк Франции, Управление финансовых рынков (AMF) и Управление пруденциального надзора и урегулирования (ACPR).

Среди них — позволить собирать информацию с вебсайтов, усилить контроль за рекламой криптуслуг и расширить надзор на уровне Евросоюза.

Как Франция предлагает выявлять нелегальные криптобиржи

Одна из ключевых инициатив — предоставить национальным регуляторам и Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) право использовать технологии web scraping. Они позволяют автоматически собирать и анализировать информацию с открытых веб-сайтов, чтобы находить платформы, которые могут предоставлять криптоуслуги без необходимого разрешения.

Французские власти также предлагают более четко определить, что реклама, спонсорские соглашения и продвижение криптуслуг блоггерами и знаменитостями могут свидетельствовать об активном привлечении клиентов в ЕС. Это должно ограничить возможность платформ обходить требования MiCA с помощью механизма reverse solicitation.

Это исключение позволяет компании предоставлять определенные услуги клиенту из ЕС, если он самостоятельно инициировал обращение. Французские регуляторы считают, что его не следует использовать в качестве прикрытия активного маркетинга на европейском рынке.

Почему вопрос лицензий стал актуальным

Переходный период для получения разрешений на работу по правилам MiCA завершился в ЕС 1 июля 2026 года. С тех пор поставщики криптуслуг, не имеющие необходимой авторизации, должны прекратить соответствующую деятельность в Евросоюзе.

Однако сам факт вступления в силу требований не гарантирует, что все нелегальные платформы действительно перестанут обслуживать европейских клиентов. В начале октября Reuters сообщал, что европейские органы проверяют, продолжает ли Binance обслуживать клиентов в ЕС после потери разрешения, в том числе с использованием аргумента о reverse solicitation. Это частный случай, демонстрирующий трудности с применением новых правил, но сам по себе не подтверждающий оценку о доле нелегальных бирж на всем рынке.

Какие еще изменения предлагает Франция

Среди других инициатив французских властей:

  • Просмотреть сроки рассмотрения заявок на лицензии. Регуляторы предлагают изменить жесткие временные ограничения, которые могут затруднять обработку заявок.

  • Усилить роль ESMA. Европейскому регулятору предлагают предоставить больше полномочий по надзору за крупными поставщиками криптуслуг и финансовыми группами, работающими с криптоактивами.

  • Просмотр критериев для прямого наблюдения. Действующий регламент MiCA определяет значительного поставщика криптуслуг, в частности, по среднему количеству не менее 15 млн активных пользователей в ЕС в год. Французская сторона выступает за усиление надзора за крупными игроками, а вопрос пороговых критериев обсуждается также в рамках более широких реформ финансового надзора ЕС.


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Что это значит для крипторынка

Если такие инструменты будут введены, регуляторы смогут активнее обнаруживать платформы, предоставляющие услуги без лицензии, и проверять, не используют ли они рекламу или другие способы привлечения клиентов в обход правил. Для криптобирж это означает усиление контроля за деятельностью в ЕС, а для пользователей — дополнительное внимание к тому, имеет ли выбранная платформа разрешение на работу на европейском рынке.

Как мы писали: Используете криптоактивы в ЕС? Что изменилось после 1 июля

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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