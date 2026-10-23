Реклама криптовалют и блоггеры под наблюдением: какие правила для криптобирж предлагают изменить в ЕС

Французские власти призывают Евросоюз расширить полномочия финансовых регуляторов, чтобы они могли автоматизированно выявлять криптовалютные платформы, работающие без лицензии и продолжающие обслуживать клиентов в ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении французских регуляторов.

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Совместные предложения в рамках пересмотра регламента о рынках криптоактивов MiCA обнародовали Министерство финансов Франции, Банк Франции, Управление финансовых рынков (AMF) и Управление пруденциального надзора и урегулирования (ACPR).

Среди них — позволить собирать информацию с вебсайтов, усилить контроль за рекламой криптуслуг и расширить надзор на уровне Евросоюза.

Как Франция предлагает выявлять нелегальные криптобиржи

Одна из ключевых инициатив — предоставить национальным регуляторам и Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) право использовать технологии web scraping. Они позволяют автоматически собирать и анализировать информацию с открытых веб-сайтов, чтобы находить платформы, которые могут предоставлять криптоуслуги без необходимого разрешения.

Французские власти также предлагают более четко определить, что реклама, спонсорские соглашения и продвижение криптуслуг блоггерами и знаменитостями могут свидетельствовать об активном привлечении клиентов в ЕС. Это должно ограничить возможность платформ обходить требования MiCA с помощью механизма reverse solicitation.

Это исключение позволяет компании предоставлять определенные услуги клиенту из ЕС, если он самостоятельно инициировал обращение. Французские регуляторы считают, что его не следует использовать в качестве прикрытия активного маркетинга на европейском рынке.

Почему вопрос лицензий стал актуальным

Переходный период для получения разрешений на работу по правилам MiCA завершился в ЕС 1 июля 2026 года. С тех пор поставщики криптуслуг, не имеющие необходимой авторизации, должны прекратить соответствующую деятельность в Евросоюзе.

Однако сам факт вступления в силу требований не гарантирует, что все нелегальные платформы действительно перестанут обслуживать европейских клиентов. В начале октября Reuters сообщал, что европейские органы проверяют, продолжает ли Binance обслуживать клиентов в ЕС после потери разрешения, в том числе с использованием аргумента о reverse solicitation. Это частный случай, демонстрирующий трудности с применением новых правил, но сам по себе не подтверждающий оценку о доле нелегальных бирж на всем рынке.

Какие еще изменения предлагает Франция

Среди других инициатив французских властей:

Просмотреть сроки рассмотрения заявок на лицензии. Регуляторы предлагают изменить жесткие временные ограничения, которые могут затруднять обработку заявок.

Усилить роль ESMA. Европейскому регулятору предлагают предоставить больше полномочий по надзору за крупными поставщиками криптуслуг и финансовыми группами, работающими с криптоактивами.

Просмотр критериев для прямого наблюдения. Действующий регламент MiCA определяет значительного поставщика криптуслуг, в частности, по среднему количеству не менее 15 млн активных пользователей в ЕС в год. Французская сторона выступает за усиление надзора за крупными игроками, а вопрос пороговых критериев обсуждается также в рамках более широких реформ финансового надзора ЕС.



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Что это значит для крипторынка

Если такие инструменты будут введены, регуляторы смогут активнее обнаруживать платформы, предоставляющие услуги без лицензии, и проверять, не используют ли они рекламу или другие способы привлечения клиентов в обход правил. Для криптобирж это означает усиление контроля за деятельностью в ЕС, а для пользователей — дополнительное внимание к тому, имеет ли выбранная платформа разрешение на работу на европейском рынке.

Как мы писали: Используете криптоактивы в ЕС? Что изменилось после 1 июля