Французские власти призывают Евросоюз расширить полномочия финансовых регуляторов, чтобы они могли автоматизированно выявлять криптовалютные платформы, работающие без лицензии и продолжающие обслуживать клиентов в ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении французских регуляторов.
Реклама криптовалют и блоггеры под наблюдением: какие правила для криптобирж предлагают изменить в ЕС
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Совместные предложения в рамках пересмотра регламента о рынках криптоактивов MiCA обнародовали Министерство финансов Франции, Банк Франции, Управление финансовых рынков (AMF) и Управление пруденциального надзора и урегулирования (ACPR).
Среди них — позволить собирать информацию с вебсайтов, усилить контроль за рекламой криптуслуг и расширить надзор на уровне Евросоюза.
Как Франция предлагает выявлять нелегальные криптобиржи
Одна из ключевых инициатив — предоставить национальным регуляторам и Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) право использовать технологии web scraping. Они позволяют автоматически собирать и анализировать информацию с открытых веб-сайтов, чтобы находить платформы, которые могут предоставлять криптоуслуги без необходимого разрешения.
Французские власти также предлагают более четко определить, что реклама, спонсорские соглашения и продвижение криптуслуг блоггерами и знаменитостями могут свидетельствовать об активном привлечении клиентов в ЕС. Это должно ограничить возможность платформ обходить требования MiCA с помощью механизма reverse solicitation.
Это исключение позволяет компании предоставлять определенные услуги клиенту из ЕС, если он самостоятельно инициировал обращение. Французские регуляторы считают, что его не следует использовать в качестве прикрытия активного маркетинга на европейском рынке.
Почему вопрос лицензий стал актуальным
Переходный период для получения разрешений на работу по правилам MiCA завершился в ЕС 1 июля 2026 года. С тех пор поставщики криптуслуг, не имеющие необходимой авторизации, должны прекратить соответствующую деятельность в Евросоюзе.
Однако сам факт вступления в силу требований не гарантирует, что все нелегальные платформы действительно перестанут обслуживать европейских клиентов. В начале октября Reuters сообщал, что европейские органы проверяют, продолжает ли Binance обслуживать клиентов в ЕС после потери разрешения, в том числе с использованием аргумента о reverse solicitation. Это частный случай, демонстрирующий трудности с применением новых правил, но сам по себе не подтверждающий оценку о доле нелегальных бирж на всем рынке.
Какие еще изменения предлагает Франция
Среди других инициатив французских властей:
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Просмотреть сроки рассмотрения заявок на лицензии. Регуляторы предлагают изменить жесткие временные ограничения, которые могут затруднять обработку заявок.
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Усилить роль ESMA. Европейскому регулятору предлагают предоставить больше полномочий по надзору за крупными поставщиками криптуслуг и финансовыми группами, работающими с криптоактивами.
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Просмотр критериев для прямого наблюдения. Действующий регламент MiCA определяет значительного поставщика криптуслуг, в частности, по среднему количеству не менее 15 млн активных пользователей в ЕС в год. Французская сторона выступает за усиление надзора за крупными игроками, а вопрос пороговых критериев обсуждается также в рамках более широких реформ финансового надзора ЕС.
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Что это значит для крипторынка
Если такие инструменты будут введены, регуляторы смогут активнее обнаруживать платформы, предоставляющие услуги без лицензии, и проверять, не используют ли они рекламу или другие способы привлечения клиентов в обход правил. Для криптобирж это означает усиление контроля за деятельностью в ЕС, а для пользователей — дополнительное внимание к тому, имеет ли выбранная платформа разрешение на работу на европейском рынке.
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