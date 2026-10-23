Tesla готовит продажу беспилотных Cybercab до конца года: что может помешать планам Маска

Tesla намерена начать продажу беспилотных роботокси Cybercab широким массам до конца 2026 года. Однако планы компании зависят, в частности, от решения вопросов соответствия автомобилей американским стандартам безопасности. Об этом рассказывает Reuters .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Об этом 21 октября сообщил вице-президент Tesla по инженерии транспортных средств Ларс Морави во время обсуждения финансовых результатов компании за третий квартал. По его словам, первоначально поставки будут небольшими, а в дальнейшем Tesla планирует постепенно увеличивать объемы производства и продаж.

Cybercab уже перевозит пассажиров за деньги

В начале сентября Tesla запустила платные поездки на Cybercab в отдельных районах Остина, штат Техас. Это двухместный электромобиль с дверью типа «крыло бабочки», разработанный для автономного передвижения.

У Cybercab нет руля, педалей акселератора и тормоза, а также традиционных зеркал. Компания рассматривает модель как один из ключевых элементов будущей сети роботакси.

В то же время, Tesla пока планирует использовать большинство таких автомобилей в собственном сервисе перевозок. Продажа машин сторонним клиентам должна производиться постепенно, по мере того как компания будет накапливать опыт эксплуатации, доставки и управления автономным автопарком.

Почему американский регулятор проверяет Tesla

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыло проверку после начала коммерческой эксплуатации Cybercab. Регулятор выясняет, на основании каких технических данных и процедур Tesla подтвердила соответствие автомобиля федеральным стандартам безопасности.

Проблема в том, что действующие требования разрабатывались преимущественно для автомобилей с водителем и предполагают наличие традиционных органов управления. Поэтому NHTSA проверяет, имела ли Tesla основания считать отдельные требования неприменимыми к полностью автономной модели.

Компания должна предоставить регулятору ответы до 30 октября 2026 года. NHTSA отмечает, что пока изменения в стандарты не вступили в силу, действуют действующие правила безопасности.

Читайте также: Продажи Tesla выросли впервые после двух лет падения

Что это значит для планов компании

Tesla рассчитывает масштабировать создание Cybercab и равномерно расширять сеть автономных перевозок. По информации Reuters, компания также планирует расширить сервис робота на Даллас в ноябре.

Однако проверка NHTSA остается одним из факторов неопределенности. Ее результаты могут повлиять на возможность дальнейшего развертывания сервиса и продаж автомобилей без традиционных органов управления.

Итак, Tesla заявила о намерении начать продажу Cybercab до конца года, но это пока план компании, а не гарантия того, что автомобили успеют выйти на широкий рынок в заявленный срок.

Как мы писали: Tesla показала летающий электрокар с ускорителями SpaceX: сколько обойдется новый Roadster