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23 октября 2026, 8:23 Читати українською

Tesla готовит продажу беспилотных Cybercab до конца года: что может помешать планам Маска

Tesla намерена начать продажу беспилотных роботокси Cybercab широким массам до конца 2026 года. Однако планы компании зависят, в частности, от решения вопросов соответствия автомобилей американским стандартам безопасности. Об этом рассказывает Reuters .

Tesla намерена начать продажу беспилотных роботокси Cybercab широким массам до конца 2026 года.
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Об этом 21 октября сообщил вице-президент Tesla по инженерии транспортных средств Ларс Морави во время обсуждения финансовых результатов компании за третий квартал. По его словам, первоначально поставки будут небольшими, а в дальнейшем Tesla планирует постепенно увеличивать объемы производства и продаж.

Cybercab уже перевозит пассажиров за деньги

В начале сентября Tesla запустила платные поездки на Cybercab в отдельных районах Остина, штат Техас. Это двухместный электромобиль с дверью типа «крыло бабочки», разработанный для автономного передвижения.

У Cybercab нет руля, педалей акселератора и тормоза, а также традиционных зеркал. Компания рассматривает модель как один из ключевых элементов будущей сети роботакси.

В то же время, Tesla пока планирует использовать большинство таких автомобилей в собственном сервисе перевозок. Продажа машин сторонним клиентам должна производиться постепенно, по мере того как компания будет накапливать опыт эксплуатации, доставки и управления автономным автопарком.

Почему американский регулятор проверяет Tesla

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыло проверку после начала коммерческой эксплуатации Cybercab. Регулятор выясняет, на основании каких технических данных и процедур Tesla подтвердила соответствие автомобиля федеральным стандартам безопасности.

Проблема в том, что действующие требования разрабатывались преимущественно для автомобилей с водителем и предполагают наличие традиционных органов управления. Поэтому NHTSA проверяет, имела ли Tesla основания считать отдельные требования неприменимыми к полностью автономной модели.

Компания должна предоставить регулятору ответы до 30 октября 2026 года. NHTSA отмечает, что пока изменения в стандарты не вступили в силу, действуют действующие правила безопасности.

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Что это значит для планов компании

Tesla рассчитывает масштабировать создание Cybercab и равномерно расширять сеть автономных перевозок. По информации Reuters, компания также планирует расширить сервис робота на Даллас в ноябре.

Однако проверка NHTSA остается одним из факторов неопределенности. Ее результаты могут повлиять на возможность дальнейшего развертывания сервиса и продаж автомобилей без традиционных органов управления.

Итак, Tesla заявила о намерении начать продажу Cybercab до конца года, но это пока план компании, а не гарантия того, что автомобили успеют выйти на широкий рынок в заявленный срок.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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