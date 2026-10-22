Совместный брокерский счет семьи: кто должен платить налоги с инвестиций за границей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 октября 2026, 19:30 Читати українською

Совместный брокерский счет семьи: кто должен платить налоги с инвестиций за границей

Украинцы, которые инвестируют за границей через общий брокерский счет, должны самостоятельно декларировать доходы и платить налоги — каждый в отдельности, даже если все средства поступают на один счет. Определяющим является то, на кого брокер начислил доход, а не то, кто фактически получил доступ к деньгам. Об этом пишет «Дебет-Кредит»

Украинцы, которые инвестируют за границей через общий брокерский счет, должны самостоятельно декларировать доходы и платить налоги — каждый в отдельности, даже если все средства поступают на один счет.
Кто должен платить налоги с инвестиций за границей
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто должен платить налоги с общего счета

Такую позицию изложила Государственная налоговая служба по индивидуальной налоговой консультации от 16 сентября 2026 года № 5522/ИПК/99−00−24−03−03.

В консультации была рассмотрена ситуация, когда отец и дочь — налоговые резиденты Украины — планируют совместно инвестировать в иностранные ценные бумаги. Каждый из них имеет полный доступ к счету, может самостоятельно распоряжаться всеми средствами, а части совладельцев заранее не определены.

ГНС объяснила: если иностранный брокер начисляет дивиденды или инвестиционную прибыль отдельно каждому из членов семьи, то каждый должен самостоятельно подать декларацию об имущественном положении и доходах и уплатить причитающиеся налоги. Это правило действует даже тогда, когда деньги перечисляются на общий счет.

Выбрать одного члена семьи, который задекларирует все доходы и уплатит налоги за других, нельзя. Налоговые обязательства являются личными, а Налоговый кодекс не устанавливает специальный механизм распределения доходов от совместной инвестиционной деятельности.

Какие налоги нужно платить

Для иностранных инвестиционных доходов в 2026 году действуют следующие ставки:

  • Дивиденды от нерезидентов: 9% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

  • Инвестиционная прибыль: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Иностранные доходы следует отражать в годовой декларации. По общему правилу ее подают до 1 мая года, следующего за отчетным, а налоги платят до 1 августа.

Документами для подтверждения доходов и расходов могут являться отчеты иностранного брокера и другие документы, касающиеся инвестиционных операций.

Почему с общим счетом могут возникнуть проблемы

Главная сложность состоит в том, что брокерский отчет может отражать сделки по счету в целом, не разделяя доходы и расходы между совладельцами. В то же время, налоговая ожидает, что каждый человек задекларирует именно свой доход.

ГНС рекомендует ориентироваться на суммы, начисленные конкретному инвестору, а не только на банковскую выписку о поступлении денег. Поэтому важно иметь документы, подтверждающие, кому именно брокер насчитал дивиденды или инвестиционную прибыль.

В Украине пока нет отдельных норм Налогового кодекса, которые урегулировали бы налогообложение совместной инвестиционной деятельности членов семьи. Поэтому определить индивидуальные доходы по общему счету может быть сложно.

Читайте также: Как купить акции Apple или Coca-Cola в Украине, несмотря на валютные ограничения

Редакция «Дебета-Кредита» советует по возможности использовать отдельные брокерские счета. Это облегчит учет доходов и расходов и снизит риск споров с налоговой.

В то же время, сама консультация ГНС касается конкретной ситуации и отражает позицию налогового органа относительно описанных обстоятельств. Перед открытием общего счета следует заранее выяснить, может ли брокер предоставлять персональные отчеты для каждого совладельца.

Как мы писали: Налоги и лимиты ФЛП изменятся с 1 января: какие суммы заложили в бюджет-2027


Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами