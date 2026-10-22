Совместный брокерский счет семьи: кто должен платить налоги с инвестиций за границей

Украинцы, которые инвестируют за границей через общий брокерский счет, должны самостоятельно декларировать доходы и платить налоги — каждый в отдельности, даже если все средства поступают на один счет. Определяющим является то, на кого брокер начислил доход, а не то, кто фактически получил доступ к деньгам. Об этом пишет «Дебет-Кредит»

Кто должен платить налоги с инвестиций за границей

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Кто должен платить налоги с общего счета

Такую позицию изложила Государственная налоговая служба по индивидуальной налоговой консультации от 16 сентября 2026 года № 5522/ИПК/99−00−24−03−03.

В консультации была рассмотрена ситуация, когда отец и дочь — налоговые резиденты Украины — планируют совместно инвестировать в иностранные ценные бумаги. Каждый из них имеет полный доступ к счету, может самостоятельно распоряжаться всеми средствами, а части совладельцев заранее не определены.

ГНС объяснила: если иностранный брокер начисляет дивиденды или инвестиционную прибыль отдельно каждому из членов семьи, то каждый должен самостоятельно подать декларацию об имущественном положении и доходах и уплатить причитающиеся налоги. Это правило действует даже тогда, когда деньги перечисляются на общий счет.

Выбрать одного члена семьи, который задекларирует все доходы и уплатит налоги за других, нельзя. Налоговые обязательства являются личными, а Налоговый кодекс не устанавливает специальный механизм распределения доходов от совместной инвестиционной деятельности.

Какие налоги нужно платить

Для иностранных инвестиционных доходов в 2026 году действуют следующие ставки:

Дивиденды от нерезидентов: 9% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

Инвестиционная прибыль: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Иностранные доходы следует отражать в годовой декларации. По общему правилу ее подают до 1 мая года, следующего за отчетным, а налоги платят до 1 августа.

Документами для подтверждения доходов и расходов могут являться отчеты иностранного брокера и другие документы, касающиеся инвестиционных операций.

Почему с общим счетом могут возникнуть проблемы

Главная сложность состоит в том, что брокерский отчет может отражать сделки по счету в целом, не разделяя доходы и расходы между совладельцами. В то же время, налоговая ожидает, что каждый человек задекларирует именно свой доход.

ГНС рекомендует ориентироваться на суммы, начисленные конкретному инвестору, а не только на банковскую выписку о поступлении денег. Поэтому важно иметь документы, подтверждающие, кому именно брокер насчитал дивиденды или инвестиционную прибыль.

В Украине пока нет отдельных норм Налогового кодекса, которые урегулировали бы налогообложение совместной инвестиционной деятельности членов семьи. Поэтому определить индивидуальные доходы по общему счету может быть сложно.

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Редакция «Дебета-Кредита» советует по возможности использовать отдельные брокерские счета. Это облегчит учет доходов и расходов и снизит риск споров с налоговой.

В то же время, сама консультация ГНС касается конкретной ситуации и отражает позицию налогового органа относительно описанных обстоятельств. Перед открытием общего счета следует заранее выяснить, может ли брокер предоставлять персональные отчеты для каждого совладельца.

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