В США разрешили начислять вознаграждение за хранение стейблкоинов через третьих лиц

Управление контролера денежного обращения США (OCC) утвердило окончательные правила для эмитентов платежных стейблкоинов в рамках закона GENIUS Act. Документ устанавливает требования к резервам, погашению токенов, управлению рисками, аудиту и хранению активов, пишет Forklog.com

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Детали

Правила вступят в силу 18 января 2027 года.

Требования распространяются на эмитентов, находящихся под надзором OCC, включая дочерние структуры национальных банков и федеральных сберегательных ассоциаций, некоторые небанковские компании, а также определенных иностранных эмитентов. Регулятор также определил порядок надзора за такими организациями и условия, при которых их разрешение на выпуск стейблкоинов может быть отозвано.

При этом нормы по противодействию отмыванию денег, соблюдению санкций и других требований в рамках Bank Secrecy Act в окончательный документ не вошли. Их OCC и Министерство финансов США намерены урегулировать отдельно.

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Регулятор также сообщит позднее, когда начнет принимать заявки от потенциальных эмитентов.

Неопределенность с вознаграждениями

Отдельный вопрос — вознаграждения, которые криптобиржи предлагают пользователям за операции со стейблкоинами. GENIUS Act запрещает эмитентам выплачивать держателям вознаграждения, связанные исключительно с хранением, использованием или удержанием таких токенов. Однако остается не до конца ясным, какие программы вознаграждений через сторонние платформы подпадают под запрет.

Как отмечает CoinDesk, OCC не предоставило действующим программам особых исключений: их соответствие закону будут оценивать в каждом конкретном случае. При этом регулятор допускает, что вознаграждение, обусловленное не только владением стейблкоином, может не подпадать под запрет.

Закон GENIUS Act был подписан в июле 2025 года и создал федеральную нормативную основу для платежных стейблкоинов в США.

OCC стало одним из первых федеральных регуляторов, завершивших разработку правил его реализации.

Напомним, в сентябре Федеральная резервная система США запустила публичное обсуждение двух проектов правил по реализации GENIUS Act для подконтрольных ей эмитентов платежных стейблкоинов.