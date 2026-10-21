Экспорт длинного металлопроката из Украины рухнул на 81% в сентябре

В сентябре украинские металлурги экспортировали 19,3 тыс. тонн длинного металлопроката. Это на 81% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. За январь-сентябрь экспорт сократился на 51%, до 331 тыс. тонн, а валютная выручка упала на 46%, до $253 млн. Больше всего снизились поставки катанки, арматуры и стальной проволоки, пишет GMK Center.

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Больше всего в сентябре упал экспорт катанки. За месяц украинские производители отправили за границу 3 тыс. тонн этой продукции, на 94% меньше, чем годом ранее. Снабжение арматуры сократилось на 86%, до 5,1 тыс. тонн, а проволоки из нелегированной стали на 63%, до 3,6 тыс. тонн.

За январь-сентябрь Украина экспортировала 110 тыс. тонн катанки, 108,5 тыс. тонн арматуры и 69 тыс. тонн стальной проволоки. Все три категории показали спад по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Основными покупателями украинской продукции оставались европейские страны. Больше арматуры поставили в Польшу и Молдову, катанки также больше экспортировали в Польшу. Проволоку из нелегированной стали преимущественно покупали Польша, Германия и Молдова.

Выручка от экспорта длинного металлопроката за девять месяцев составила $253 млн. Это на 46% меньше, чем за тот же период в прошлом году. В сентябре украинские компании получили $17 млн., что на 74% меньше, чем в сентябре 2025 года.

Для сравнения, по итогам 2025 года Украина увеличила экспорт длинного металлопроката на 45,4% до 892,07 тыс. тонн. Тогда валютная выручка выросла на 34,9% до $609,8 млн.

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