«Максимум месяц»: народный депутат оценил эффект от пересмотра бронирования

Пересмотр системы бронирования может дать Украине всего месяц дополнительного мобилизационного ресурса, считает народный депутат Александр Федиенко. Он призвал правительство выяснить, сколько военнообязанных скрывается от учета, и подчеркнул, что без точных данных об этой категории граждан оценить реальные масштабы проблемы сложно.

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По словам парламентария, премьер-министр Сергей Корецкий поручил проверить, сколько в Украине самовольно покинувших части (СЗЧ) военнослужащих, а также граждан, которые скрываются и не состоят на военном учете.

Федиенко считает, что для этого достаточно сопоставить данные регистров военнослужащих и Государственной налоговой службы Украины.

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Депутат подчеркнул, что необходимость пополнять Силы обороны не отрицают ни он, ни его коллеги. В то же время, по его словам, народные депутаты хотят понимать, есть ли у Кабинета Министров точные данные о количестве военнообязанных, не состоящих на учете.

Федиенко также обратил внимание на обсуждение бронирования отдельных категорий работников, в частности, сомелье, барменов и уборщиков. По его мнению, это лишь небольшая часть проблемы, ведь после оформления бронирования люди становятся видимыми для системы учета.

«Кабмин может выиграть максимум месяц мобилизационного ресурса из тех, кто имеет бронь. Это десятки тысяч. А скрывающихся — это миллионы», — заявил депутат.

Он призвал власти сосредоточиться на установлении реального количества военнообязанных, избегающих военного учета, и учесть это при планировании мобилизации.

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