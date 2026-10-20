Польские производители Cersanit и Barlinek остановили заводы в Украине после российских атак: 1800 рабочих мест под угрозой

Как сообщили Euronews , польские компании Cersanit и Barlinek полностью останавливают производство на своих украинских предприятиях после российских атак и значительных разрушений. Речь идет о заводе сантехники и керамической плитки в Звягеле Житомирской области и предприятии по производству деревянных полов в Виннице.

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Обе компании принадлежат польскому миллиардеру Михалу Соловову. В общей сложности на этих производствах работали около 1800 человек, а сроки возобновления работы и дальнейшая судьба работников пока неизвестны.

Cersanit не может возобновить производство из-за масштабных разрушений

Завод Cersanit в Звягеле подвергся двум атакам российских беспилотников — в ночь с 11 на 12 сентября и с 15 на 16 октября. В результате ударов были серьезно повреждены здание предприятия и ключевые элементы производственной линии.

В компании заявили, что в нынешних условиях не могут гарантировать работникам надлежащий уровень безопасности. Частые воздушные тревоги, эвакуации по несколько раз в день, перебои с электроснабжением и перепады напряжения делают невозможным стабильную работу.

В то же время, главной проблемой стали масштабы разрушений: предприятие не может возобновить производство в нынешних условиях.

На заводе и в связанных с ним подразделениях Cersanit в регионе работает около 1000 человек. Во время атак всех находившихся на территории предприятия работников эвакуировали. По данным компании, погибших и раненых не было.

Barlinek также остановил завод в Виннице

Производство деревянных полов Barlinek в Виннице также прекращает работу. Предприятие ранее пострадало от российской атаки в июле 2025 года, в результате которой повреждены производственные помещения и инфраструктура.

На заводе работало более 800 человек. Компания объясняет остановку невозможностью обеспечить стабильные и безопасные условия работы из-за российских атак, воздушных тревог, эвакуации и проблем с электроснабжением.

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Что будет с работниками

Пока ни одна из компаний не сообщила, когда производство может возобновиться и какие решения примут в отношении персонала. Информации о массовых увольнениях также нет, поэтому говорить о потере работы всеми работниками преждевременно.

В то же время, остановка двух крупных предприятий создает риски для занятости в Житомирской и Винницкой областях. Для местных общин это также означает вероятное сокращение налоговых поступлений и деловой активности.

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