Ипотека в Германии подорожала до максимума с 2009 года: ставки приблизились к 4,5%

Ставки по ипотечным кредитам в Германии выросли до самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2009 года. Об этом сообщила немецкая ипотечная компания Interhyp, данные которой приводит Euronews.

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Средняя ставка по кредитам с фиксацией на 10 лет приблизилась к 4,5% против 3,9% в мае. Причиной стало усиление инфляционных опасений из-за войны войны с Ираном, влияющей на стоимость энергоносителей и финансовых ресурсов.

Предыдущий максимум — чуть более 4,4% — фиксировали в конце 2023 года. Теперь стоимость кредитования снова превысила этот уровень.

Как изменились ставки и платежи

Динамика средних ставок по ипотеке в Германии:

начало 2022 года — 1,48%;

конец 2023 года — 4,15%;

начало 2025 года — 3,57%;

II квартал 2026 года — 3,91%;

октябрь 2026 года — около 4,5% по кредитам на 10 лет.

По оценке Interhyp, последнее удорожание кредитов увеличивает типичный ежемесячный платеж почти на €200. Поэтому часть потенциальных покупателей откладывает приобретение жилья.

Причем здесь война с Ираном

Обострение конфликта усилило опасения по поводу инфляции, в частности из-за энергетических цен. Чтобы сдержать рост цен, Европейский центральный банк дважды повышал ключевую депозитную ставку в 2026 году до 2,5%.

В то же время, немецкая ипотека зависит не только от решений ЕЦБ. На ее стоимость оказывают влияние также доходность долгосрочных государственных облигаций и рыночная стоимость финансирования банков.

По опросу Interhyp, обнародованному 15 октября, большинство опрошенных банков ожидают, что в течение следующих двух месяцев ставки будут оставаться относительно стабильными. В то же время, 60% прогнозируют их снижение в течение 6−12 месяцев, а 40% ожидают дальнейшего роста.

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Что происходит с ценами на жилье

Несмотря на удорожание кредитов, недвижимость в Германии не дешевеет настолько, чтобы компенсировать рост стоимости финансирования.

По данным Федерального статистического ведомства Destatis, во II квартале 2026 года жилье подорожало на 0,6% в год. Цены уже более чем на 5% выше минимума 2024 года, но все еще на 8,2% ниже пика 2022 года.

В то же время, объем новых ипотечных кредитов за январь-июль сократился более чем на 1,5%.

На рынке сохраняется дефицит жилья, а строительство остается слабым. Поэтому значительного восстановления спроса в ближайшее время не ожидают.

Следующее решение по процентным ставкам ЕЦБ должно быть объявлено 29 октября 2026 года.

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