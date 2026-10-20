Не только Subaru: какие популярные автомобили исчезают в Европе из-за экологических норм и требований безопасности

Японская Subaru до конца 2027 года планирует прекратить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке. С 2028 года в модельном ряду бренда в Европе останутся три электромобиля: Solterra, Uncharted и E-Outback. Об этом пишет AutoScout 24.

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Причиной такого решения стали более жесткие требования Евросоюза к выбросам CO₂ и системам безопасности, соблюдение которых становится все сложнее и дороже для производителя с небольшими объемами продаж.

Как утверждают источники из Subaru Deutschland, первым европейский рынок покинет Outback. В дальнейшем к нему присоединятся Forester, Crosstrek и Impreza. Таким образом, Subaru постепенно откажется от бензиновых оппозитных двигателей Boxer, десятилетиями являвшихся одной из главных особенностей марки.

Вместо бензиновых автомобилей Subaru планирует сосредоточиться на трех электрических моделях — Solterra, Uncharted и E-Outback.

Почему Subaru отказывается от бензиновых моделей

Одна из главных причин — европейские требования к средним выбросам CO₂ автомобилей производителя. Они применяются ко всему автопарку новых машин, которые продает компания, а не только к каждой модели в отдельности.

Из-за относительно небольших объемов продаж Subaru сложнее компенсировать высокие выбросы бензиновых автомобилей большим количеством электромобилей. Дополнительным усложнением стало прекращение участия компании в пуле производителей, которое раньше помогало ей выполнять требования по выбросам.

В результате дальнейшие продажи бензиновых моделей могут создавать для Subaru значительные финансовые опасности. Переход на электромобили позволяет сократить средний уровень выбросов и снизить зависимость от механизмов компенсации.

Действительно ли автомобили Subaru не отвечают нормам безопасности

Конечно, нет, но Европейский Союз постепенно усиливает требования к оснащению новых автомобилей системами активной безопасности. Речь идет не только о защите водителя и пассажиров во время аварии, но и о технологиях, которые должны помогать предотвращать ДТП.

В частности, с 7 июля 2026 г. для новых автомобилей и фургонов в ЕС стали обязательными дополнительные требования, среди которых усовершенствованная система предупреждения об отвлечении водителя, улучшении прямой видимости и новых требований к безопасности стекла и проверке изношенных шин. Часть других систем, включая автоматическое экстренное торможение и помощь удержания полосы движения, уже была обязательной раньше. Установка дополнительных устройств несет с собой дополнительные расходы.

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Какие автомобили других производителей также покидают Европу

Subaru — не единственный пример того, как европейские правила влияют на модельные ряды автопроизводителей.

В частности, Jeep прекратил принимать заказы на внедорожник Wrangler для европейского рынка. Представитель марки объяснял это, среди прочего, новыми требованиями безопасности, требующими дополнительных технических решений, сложных для внедрения в этой модели. Важным фактором является высокий уровень выбросов CO₂.

Другой пример — Mazda MX-5 с двухлитровым двигателем. В августе 2026 года издание evo сообщило о прекращении продаж этой версии в Великобритании из-за ужесточения экологических требований. При этом сама модель MX-5 не исчезает: покупателям остается доступная версия с двигателем объемом 1,5 литра.

Эти случаи показывают, что новые требования ЕС не обязательно приводят к полному выходу производителя с рынка. Компании могут отказываться от отдельных двигателей или моделей, если их модернизация не оправдывает затрат.

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