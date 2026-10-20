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20 октября 2026, 10:40 Читати українською

ЕС ищет дополнительные €70 млрд для Украины: откуда возьмут деньги и почему помощь под угрозой

По данным Euronews. Европейский Союз согласился с расчетами Украины по дополнительным потребностям в финансировании на 2027 год и поручил Еврокомиссии найти источники средств. Речь идет о €70 млрд сверх уже запланированной помощи.

По данным Euronews.
ЕС ищет дополнительные €70 млрд для Украины
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Дополнительные средства необходимы для финансирования обороны, закупки вооружения и поддержания устойчивости страны. По оценке украинской стороны, в 2027 году дефицит будет охватывать как бюджетные нужды, так и расходы на армию.

Ранее ЕС согласовал кредит на €90 млрд для поддержки Украины в 2026—2027 годах. Однако первоначальный план опирался на предположение, что война может завершиться в 2026 году. Поскольку Россия продолжает наступление и усугубляет удары по украинской инфраструктуре, предусмотренного финансирования оказалось недостаточно.

Откуда ЕС возьмет деньги

Основным вариантом считают новые заимствования на финансовых рынках. Еврокомиссия может увеличить действующий механизм кредитования, в рамках которого ЕС уже привлекает средства для Украины или выпустить дополнительные совместные облигации.

Впрочем, заимствовать стало дороже. Доходность десятилетних облигаций ЕС выросла с 2,8% в январе до 3,44% в сентябре 2026 года. Это означает, что привлечение новых средств может увеличить расходы по обслуживанию долга.

Другой вариант — привлечь больше денег от партнеров, в частности Великобритании, Норвегии, Канады и Японии. Евросоюз рассчитывает, что не будет нести все расходы самостоятельно. Однако взносы других стран пока не гарантируют покрытия всего дефицита.

Читайте также: Временная защита в ЕС: названы пять стран с наибольшим количеством людей из Украины

Политические риски могут осложнить финансирование

Новые заимствования будут нуждаться в политической поддержке стран ЕС. Между тем, правительства спорят о следующем долгосрочном бюджете блока, а в отдельных странах усиливается сопротивление дальнейшей помощи Украине.

Дополнительный риск — приближение президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен, у которой сильные позиции в политической борьбе, выступает за прекращение помощи Украине. Это может усложнить согласование новых финансовых решений.

Еще один вариант — использование замороженных российских активов, но он остается спорным из-за юридических и политических препятствий.

Итак, ЕС признал масштаб дополнительных потребностей Украины, но окончательного решения по источникам финансирования в €70 млрд еще нет. Наиболее реалистичным сценарием выглядит сочетание новых заимствований с вкладами международных партнеров. Как скоро удастся привлечь средства, будет зависеть от стоимости кредитования и готовности европейских правительств договориться.

Как мы писали: Украинцам в ЕС готовят варианты проживания после 2028: кто сможет остаться

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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