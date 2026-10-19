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19 октября 2026, 20:10 Читати українською

Ипотека дороже аренды: в Британии зафиксировали рекорд за 10 лет

В Великобритании приобретение первого жилья все чаще обходится дороже аренды. В сентябре 56% начинающих покупателей сообщили, что их ежемесячные ипотечные платежи превышают предыдущую арендную плату. По данным агентства недвижимости Hamptons, это самый высокий показатель за последние десять лет.

В Великобритании приобретение первого жилья все чаще обходится дороже аренды.
Покупать жилье в Великобритании стало дороже, чем снимать его. ФОТО: Pexels
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Как пишет The Guardian, в среднем ежемесячный платеж по ипотеке был на 39 фунтов стерлингов выше предыдущей арендной платы. Эту разницу больше всего почувствовали покупатели в возрасте от 40 лет: 67% из них платят за ипотеку больше, чем раньше аренды. В среднем их ежемесячные расходы на жилье выросли на 18%.

Одной из причин явился рост ипотечных ставок, которые повышаются с начала войны на Ближнем Востоке. Среди факторов — нестабильность на рынке облигаций, в свою очередь, влияющая на стоимость кредитов с фиксированной ставкой.

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В начале октября средняя ставка по пятилетней ипотеке с фиксированной ставкой впервые за три года достигла 6%: в понедельник, 19 октября, она составила 5,99%. Средняя ставка по двухлетней ипотеке удерживается на уровне 5,96%, сообщает аналитическая компания Moneyfacts.

«Высшие ставки по ипотеке перевернули ситуацию с ног на голову», — сказала Анейша Беверидж, руководитель исследовательского направления Hamptons, пишет The Guardian.

Беверидж объясняет, что когда процентные ставки были низкими, арендаторам было выгодно при первой возможности приобрести собственное жилье. Теперь же ежемесячная экономия, ранее поощрявшая их к покупке, в значительной степени исчезла. Впрочем, владение недвижимостью и дальше имеет долгосрочные преимущества: это позволяет накапливать капитал, чувствовать себя увереннее и полностью выплатить жилье.

По данным аналитиков, в Британии дорожает аренда. В сентябре стоимость новых договоров аренды выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Как пишет The Guardian — это самый быстрый рост почти за два года. Средняя месячная плата за новое жилье составляет 1433 фунта стерлингов против 1396 фунтов в сентябре 2025 года.

В Лондоне и его окрестностях аренда по новым договорам стоила в среднем 2357 фунтов в месяц. Это на 1,5% больше, чем было год назад. Больше же цены выросли на юге Англии — на 3,7%, до 1419 фунтов в месяц.

Пока подорожание аренды больше всего испытывали переезжающие, говорит Анейша Беверидж. При этом разрыв между стоимостью новой и действующей аренды увеличивается. Если аренда и дальше будет дорожать, в ближайшие месяцы это может сказаться и на тех, кто не планирует менять жилье, отмечает Анейша Беверидж.

Напомним

В Украине правительство изменило условия государственной ипотечной программы еОселя для молодых семей. Теперь после рождения или усыновления каждого ребенка процентная ставка по кредиту будет снижаться на 2 процентных пункта. О новых правилах сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, заемщики смогут покупать жилье «на вырост».

«Стоимость и площадь жилья для такой модели могут превышать нормативные параметры до 40%. Разницу в стоимости покрывают собственным взносом. Купить жилье большей площади можно в новостройках или домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Корецкого, в Украине усовершенствовали проверку имущественного положения заемщиков. Можно будет избежать злоупотреблений, и теперь государственную поддержку получат действительно соответствующие условиям программы.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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