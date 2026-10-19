Стекла нет, а цемента пока хватает: что нужно Украине для восстановления

Масштабное восстановление Украины после войны потребует новых производственных мощностей, однако подготовить их за несколько месяцев не удастся. Цемента пока хватает, а вот стекла в государстве не производят совсем. Новый стекольный завод обойдется как минимум в €250 млн и на его запуск уйдет три-четыре года. Почему такие производства нужно готовить уже сейчас, откуда брать деньги и какие стройматериалы придется импортировать, объяснил управляющий партнер Altius Capital Алексей Ращупкин в подкасте «Что с экономикой?».

Восстановление Украины: какие заводы нужно запускать уже сейчас. ФОТО: Pexels

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Производство стекла нужно готовить уже сейчас

У Украины нет собственного производства промышленного стекла после остановки Лисичанского завода. В то же время потребность в нем растет из-за повреждений зданий в результате российских обстрелов, а во время масштабного восстановления она будет еще выше.

По оценке, приведенной в разговоре, Украине нужно не менее 20 млн кв. м стекла, а для восстановления понадобится около 45 млн кв. м.

«Если мы сегодня не будем предпринимать эти шаги по подготовке проектов, завтра нам просто потребуется 18−24 месяца во что бы то ни стало», — объяснил Ращупкин, говоря о сроках подготовки производств.

Строительство завода стекла требует около €250 млн или более, а процесс от начала подготовки до запуска может занять три-четыре года. Значительную часть средств придется привлекать в долг, что усложняет реализацию проектов во время войны.

По словам Ращупкина, NovaSklo уже продвигается в подготовке такого производства, в частности, работает над проектированием и финансированием.

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Цемента хватает, но спрос будет расти

Украинские производители цемента имеют мощности для выпуска 13,5−14 млн тонн в год, тогда как нынешнее потребление составляет около 7−8 млн тонн. В период масштабного восстановления спрос может вырасти до 13−16 млн тонн.

«Почти два миллиона — это немного, это одна печь. Это не какие-то огромные потребности», — отметил Ращупкин, объясняя, что для увеличения производства цемента не обязательно строить много новых заводов.

Товарного бетона тоже пока достаточно, а его производство можно относительно быстро расширить. Важно учитывать расположение предприятий: перевозка тяжелых материалов на большие расстояния увеличивает затраты.

«Вы не будете везти кирпич из Львова в Одессу. Заводы должны быть в Киеве, а лучше — в самой Одессе», — сказал Ращупкин.

Металл будет дорожать из-за зависимости от импорта

Остановка крупных металлургических предприятий, в частности «Азовстали» и «АрселорМиттал Кривой Рог», усугубляет зависимость строительной отрасли от импорта. После исчерпания складских запасов металл придется завозить, в частности, из Польши и Турции.

Ращупкин предполагает, что арматура может подорожать на 30−50%, однако подчеркивает, что это предварительная оценка, а не точный прогноз.

Украина не должна самостоятельно производить все материалы для восстановления. Песок, камень и щебень можно добывать из местных месторождений, тогда как часть продукции экономически целесообразнее импортировать.

Решение о запуске новых производств будет зависеть от будущего спроса, стоимости строительства и логистики.

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Иностранные инвесторы готовятся к восстановлению

Несмотря на военные риски, международные компании продолжают развивать бизнес в Украине. Ращупкин приводит примеры CRH, которая приобрела цементные активы группы Buzzi, Kingspan с инвестиционным проектом в Львовской области стоимостью €350 млн, а также Saint-Gobain, расширяющей присутствие на украинском рынке. Он также упоминает заявление Taiwan Cement о приобретении «Ивано-Франковскцемента».

Часть иностранных компаний пока не готова вкладывать значительные средства, но изучает украинский рынок, оценивает спрос и ищет потенциальные площадки для производства.

«Вы можете исследовать рынок, вы можете посмотреть где можно построить завод, вы можете посмотреть, кого можно покупать. Но это можно делать сейчас. Это не требует от вас никаких больших денег», — отметил Ращупкин.

По его словам, окончательные инвестиционные решения многие компании, вероятно, будут принимать после того, как ситуация с безопасностью станет более понятной.

Что мешает запускать заводы

Главные препятствия — военные риски и сложность привлечения финансирования. Для строительства завода стекла стоимостью около 250 млн евро инвесторам нужно обеспечить 20−30% собственного капитала, а остальное привлечь в виде долга.

«У нас проектное финансирование в чистом виде, как оно существует в мире, где с нуля дают деньги, а потом, когда завод заработает, ты их возвращаешь, не очень работает», — объяснил Ращупкин.

Дополнительной проблемой является страхование военных рисков. По оценке эксперта, для объектов в Киеве его стоимость может составить 7−10%, причем страховка не гарантирует полного возмещения возможных убытков.

Для привлечения масштабных инвестиций необходимы механизмы распределения рисков с участием государства и международных финансовых организаций.

Однако деньги — не единственная проблема будущего восстановления. Украине необходимы качественно подготовленные проекты, специалисты, способные координировать масштабные строительные работы, а также заблаговременное планирование.

Поэтому производства, запуск которых требует нескольких лет, следует готовить уже сейчас. Иначе даже при наличии финансирования Украина рискует не получить необходимые объемы стройматериалов в тот момент, когда спрос на них резко возрастет.