$100 млрд для медицины или бегство богачей: Сергей Брин и другие техномагнаты добились победы в Калифорнии

Избиратели Калифорнии отклонили инициативу Proposition 40, которая предусматривала единовременный налог в размере 5% на состояние миллиардеров. Против проголосовали 52,8% участников голосования, за — 47,2%. Таким образом, штат не станет первым в США, который ввел бы отдельный налог на совокупное богатство богатейших жителей. Об этом пишет Bloomberg.

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Результат стал победой для соучредителя Google Сергея Брина и других представителей технологического бизнеса, потративших сотни миллионов долларов на противодействие инициативе. Брин лично направил более $100 млн на кампанию по налогу. В целом сверхбогатые противники Proposition 40 внесли около $378 млн на борьбу с ней и поддержку альтернативных предложений.

Инициатива расколола даже Демократическую партию Калифорнии. Ее поддерживали профсоюзы и прогрессивные политики, в частности, сенатор Берни Сандерс. В то же время, губернатор штата Гэвин Ньюсом выступил против, заявив, что налог может побудить миллиардеров переехать, а вместе с ними Калифорния потеряет рабочие места и налоговые поступления.

Как должен был работать налог на миллиардеров

Proposition 40 предусматривала единовременное налогообложение в размере 5% совокупного богатства людей, чей капитал превышал $1 млрд и были резидентами Калифорнии по состоянию на 1 января 2026 года.

Налог планировали рассчитывать на основе стоимости активов по состоянию на конец 2026 года. Он должен охватить акции, облигации, доли в частных компаниях, бизнес-активы и другое имущество. В то же время недвижимость, пенсии и пенсионные счета не включались в налогооблагаемое богатство.

Уплатить налог нужно было в 2027 году. Предполагалась возможность рассрочить выплату на пять лет, но за это плательщики должны платить больше.

По оценкам профсоюза SEIU-United Healthcare Workers West, который продвигал инициативу, налог мог принести около $100 млрд в течение пяти лет. В то же время, независимый аналитический офис законодательного органа Калифорнии (LAO) оценивал потенциальные поступления более осторожно — в десятки миллиардов долларов в течение нескольких лет.

Основную часть средств планировали направить на здравоохранение:

90% поступлений — на финансирование медицинских услуг;

остальные 10% — на образование, продовольственную помощь и администрирование налога.

Инициатива появилась на фоне сокращения федерального финансирования медицинских программ при принятии бюджетного законодательства администрации Дональда Трампа. Приверженцы налога утверждали, что новые поступления помогут компенсировать потери финансирования и защитить медицинские услуги для малообеспеченных жителей штата.

Кто поддерживал налог, а кто выступал против

Главным инициатором Proposition 40 стал профсоюз медицинских работников SEIU-United Healthcare Workers West. На ее стороне выступили сенатор Берни Сандерс, конгрессмен Ро Ханна, Демократическая партия Калифорнии и Федерация профсоюзов штата.

Сторонники считали, что богатые жители должны внести больший вклад в финансирование общественных услуг, особенно когда федеральные власти сокращают расходы на здравоохранение. Они также отмечали, что единовременный сбор из примерно 200 миллиардеров позволил бы получить значительные средства без повышения налогов для большинства населения.

Против инициативы выступили губернатор Гэвин Ньюсом, соучредитель Google Сергей Брин, другие технологические предприниматели и венчурные инвесторы. Среди противников были Калифорнийская ассоциация учителей, Planned Parenthood Affiliates of California и представители бизнес-объединений.

Ньюсом поддерживал идею налогообложения миллиардеров на федеральном уровне, но считал калифорнийский вариант неудачным. Он предупреждал, что богатые предприниматели могут изменить место жительства, а штат потеряет не только их налоги, но и инвестиции и экономическую активность.

Особо активную кампанию против Proposition 40 развернули представители Кремниевой долины. По данным CalMatters, сверхбогатые противники инициативы внесли около $378,4 млн на ее блокировку и поддержку альтернативных предложений. Сергей Брин пожертвовал $102 млн комитета Building a Better California. Другие крупные доноры — венчурный инвестор Джон Доэр и бывший руководитель Google Эрик Шмидт.

Кампания сторонников собрала гораздо меньше — около $33,5 млн. Таким образом, финансовые ресурсы противников превышали бюджет лагеря «за» более чем в десять раз.

Почему налог считали полезным и какие риски он создавал

Поклонники Proposition 40 приводили несколько аргументов в пользу инициативы.

Во-первых, она могла обеспечить десятки миллиардов долларов для медицинской системы, столкнувшейся с сокращением федеральной поддержки. Во-вторых, налог должен касаться только людей с капиталом более $1 млрд, то есть не затрагивать обычных работников и большинство предпринимателей. В-третьих, он позволил получить средства без введения постоянного повышения налогов для всех жителей штата.

Однако у предложения имелись и существенные риски.

1. Отток капитала и предпринимателей. Миллиардеры могли изменить налоговое резидентство, перенести бизнес или инвестиции в другие штаты. Это угрожало бы не только поступлениям от нового налога, но и будущим платежам по доходам. LAO оценивал возможное сокращение ежегодных поступлений от налога на доходы миллиардеров менее чем в $1 млрд.

2. Сложность оценки активов. Значительная часть состояния богатейших людей сосредоточена в акциях и частных компаниях. Их стоимость может существенно меняться, а определить справедливую цену не торгуемого на бирже бизнеса непросто. Поэтому возникали бы споры относительно размера налоговых обязательств.

3. Налог на достояние, а не на денежный доход. Человек мог владеть акциями или долей в компании на миллиарды долларов, но не иметь соответствующей суммы свободных средств. Ей пришлось продавать часть активов или привлекать финансирование, чтобы уплатить налог.

4. Разовый характер поступлений. Даже если штат получил бы десятки миллиардов долларов, это не гарантировало бы стабильное финансирование медицины в последующие годы. Расходы на здравоохранение носят постоянный характер, в то время как новый налог планировали взыскать только один раз.

5. Расходы на администрирование. По оценке LAO, определение налоговых обязательств и сбор средств могли стоить штату десятки миллионов долларов ежегодно в течение нескольких лет.

Таким образом, Proposition 40 предлагала значительный краткосрочный источник финансирования социальных программ, но в то же время создавала риски для налоговой базы и инвестиционного климата Калифорнии. Конкретно баланс меж этими аргументами стал одним из основных предметов предвыборной дискуссии.

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Как проголосовали жители Калифорнии

По итогам подсчета голосов Proposition 40 отклонили:

против налога — 52,8%, или 5 909 899 голосов;

за налог — 47,2%, или 5 288 424 голоса.

Параллельно избиратели рассматривали две альтернативные инициативы, продвигаемые противниками налога. Proposition 41, предусматривавшая дополнительные ограничения и аудит специальных налогов, также не набрала большинства: 54,9% проголосовали против, 45,1% — за.

Зато Proposition 42, ограничивающая возможность введения новых налогов на финансовые активы, частный бизнес и другие формы личного имущества, получила поддержку 51,6% избирателей. Против нее высказались 48,4%.

Таким образом, результат голосования стал не только отказом от единовременного налога на миллиардеров, но и поддержкой дополнительных ограничений для введения налогов на богатство в будущем.

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