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10 ноября 2026, 20:20 Читати українською

Топ-5 новостей за вторник: инфляция ускорилась до 11%, госдолг превысил ВВП, а Украина приближается к SEPA

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Болгария перешла на евро: три неочевидные ловушки для украинских карт

С 1 января Болгария официально стала частью еврозоны. Банки бесплатно перевели счета со львов в евро, но для переселенцев это не отменило старые финансовые правила. Многие ожидали, что с единой валютой расчеты станут проще, однако украинцы, получающие доходы в гривнах или долларах, продолжают терять деньги на конвертациях, SWIFT-переводах и комиссиях банкоматов. «Минфин» разобрался, как избежать двойного обмена валют, куда девать остатки наличных львов и какая единственная кнопка на терминале убережет вас от переплат за границей.

В Раде отложили голосование за криптозакон: НБУ предупредил о рисках для гривны и криптобирж

Верховная Рада не будет рассматривать законопроект № 10225-д о регулировании и налогообложении виртуальных активов в течение пленарной недели 9−13 ноября. Документ нуждается в доработке, в частности из-за замечаний Национального банка Украины относительно допуска иностранных стейблкоинов и возможного ограничения конкуренции между криптобиржами. Об отложении разбирательства 9 ноября сообщил народный депутат, первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Украина оказалась на 13-м месте в мире по уровню госдолга: кто возглавил рейтинг

Украина заняла 13 место в мире по соотношению государственного долга к ВВП. По прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году этот показатель составит 111,8%. Наибольшую долговую нагрузку имеют Судан, Япония и Сингапур. Об этом свидетельствуют данные октябрьского прогноза МВФ World Economic Outlook, проанализированные Visual Capitalist.

Украина сделала еще один шаг к SEPA: за какие изменения проголосовала Рада

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15503, предусматривающий внесение изменений в Гражданский кодекс Украины для приближения законодательства к требованиям Европейского Союза и присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA). За документ проголосовали 258 народных депутатов, пишет народная депутат Ольга Васильевская Смаглюк.


Инфляция в Украине ускорилась до 11%: больше всего подорожало в октябре

В октябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 11% против 10% в сентябре. За месяц потребительские цены выросли на 1,8%. Больше всего подорожали овощи, горючее и отдельные коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные 10 ноября.

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Источник: Минфин
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