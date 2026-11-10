Топ-5 новостей за вторник: инфляция ускорилась до 11%, госдолг превысил ВВП, а Украина приближается к SEPA

С 1 января Болгария официально стала частью еврозоны. Банки бесплатно перевели счета со львов в евро, но для переселенцев это не отменило старые финансовые правила. Многие ожидали, что с единой валютой расчеты станут проще, однако украинцы, получающие доходы в гривнах или долларах, продолжают терять деньги на конвертациях, SWIFT-переводах и комиссиях банкоматов. «Минфин» разобрался, как избежать двойного обмена валют, куда девать остатки наличных львов и какая единственная кнопка на терминале убережет вас от переплат за границей.

Верховная Рада не будет рассматривать законопроект № 10225-д о регулировании и налогообложении виртуальных активов в течение пленарной недели 9−13 ноября. Документ нуждается в доработке, в частности из-за замечаний Национального банка Украины относительно допуска иностранных стейблкоинов и возможного ограничения конкуренции между криптобиржами. Об отложении разбирательства 9 ноября сообщил народный депутат, первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Украина заняла 13 место в мире по соотношению государственного долга к ВВП. По прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году этот показатель составит 111,8%. Наибольшую долговую нагрузку имеют Судан, Япония и Сингапур. Об этом свидетельствуют данные октябрьского прогноза МВФ World Economic Outlook, проанализированные Visual Capitalist.

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15503, предусматривающий внесение изменений в Гражданский кодекс Украины для приближения законодательства к требованиям Европейского Союза и присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA). За документ проголосовали 258 народных депутатов, пишет народная депутат Ольга Васильевская Смаглюк.

В октябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 11% против 10% в сентябре. За месяц потребительские цены выросли на 1,8%. Больше всего подорожали овощи, горючее и отдельные коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные 10 ноября.