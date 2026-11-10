В Украине выплатили 3,27 млрд грн кредиторам банков: откуда поступили средства

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 ноября 2026, 20:03 Читати українською

В Украине выплатили 3,27 млрд грн кредиторам банков: откуда поступили средства

Продажа активов стала главным источником денег для выплат кредиторам банков, которые Фонд гарантирования вкладов ликвидирует в Украине. За девять месяцев 2026 года он принес 2,19 млрд. грн. из общих 2,68 млрд. грн. поступлений. При этом более 2,16 млрд грн обеспечили всего два учреждения: М Р Банк и Проминвестбанк. Общая сумма выплат кредиторам за этот период составила 3,27 млрд грн. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Продажа активов стала главным источником денег для выплат кредиторам банков, которые Фонд гарантирования вкладов ликвидирует в Украине.
Обанкротившиеся украинские банки выплатили кредиторам 3,27 млрд грн. Фото: facebook.com/fg.gov.ua
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

МР Банк и Проминвестбанк обеспечили большинство поступлений

За январь-сентябрь 2026 года в банки, которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидирует после вывода с рынка, поступило 2,68 млрд грн. Основную часть этих денег удалось получить от продажи активов: 2,19 млрд грн или почти 82% всех поступлений.

Еще часть средств поступила от операций с ценными бумагами, погашения кредитов и других источников. Однако самая большая особенность статистики состоит в том, что более 2,16 млрд грн обеспечили всего два банка: М Р Банк и Проминвестбанк.

Это означает, что общие показатели в значительной степени зависят от результатов ликвидации этих учреждений. Они не дают полную картину относительно того, сколько удается вернуть кредиторам каждого отдельного банка.

В общей сложности за девять месяцев банки в ликвидации направили на погашение требований кредиторов 3,27 млрд грн. Более 1,25 млрд грн получили кредиторы седьмой очереди. К ним относятся, в частности, предприятия, являвшиеся клиентами этих банков.

Почему продажа банковского имущества имеет значение

Для кредиторов важно не просто количество проданных активов, а сумма, которую удалось получить за них. Если имущество продается по заниженной цене, на расчеты с кредиторами остается меньше денег.

Затягивать продажи тоже невыгодно. Содержание недвижимости и другого имущества требует средств, которые в конечном счете уменьшают финансовый результат ликвидации.

Необходимость совершенствования этой системы подчеркивает и Даниил Гетманцев. По его словам, нужно находить решения, позволяющие продавать активы по выгодной цене, не затягивая процесс на годы.

Как изменятся правила ликвидации банков

Новые возможности для работы с неплатежеспособными банками предусматривает Закон № 4962-IX (законопроект № 13007-д). Документ, принятый по инициативе Даниила Гетманцева и его коллег, расширяет механизмы разрешения проблем с такими учреждениями. В частности, он предусматривает возможность передавать активы и обязательства неплатежеспособных банков другим банкам.

Ожидается, что это поможет привлекать больше инвесторов и находить более выгодные решения для вкладчиков и кредиторов. Основные новые механизмы должны заработать 3 января 2027 года.

Еще одно направление изменений касается контроля над Фондом гарантирования вкладов. Верховная Рада недавно приняла законопроект № 15269, который, по словам Гетманцева, должен усилить внутренний аудит Фонда и сделать его деятельность более открытой.

Гетманцев считает, что главными показателями эффективности работы Фонда должно быть не количество проведенных аукционов и не стоимость проданного имущества, а реальные суммы, возвращенные кредиторам, и возможность получить остальные средства.

Как менялись поступления от ликвидации банков

В 2023 году в банки, находившиеся в стадии ликвидации, поступило 7,17 млрд грн. Из них 5,21 млрд грн Фонд гарантирования вкладов получил от продажи активов.

В 2024 году общая сумма поступлений составила 3,8 млрд грн, из которых 1,4 млрд грн обеспечила реализация имущества. В 2025 году поступления выросли до 4,93 млрд грн. Продажа активов принесла 1,49 млрд грн.

Остальные средства поступали от погашения кредитов, операций с ценными бумагами и из других источников. Таким образом, структура поступлений в банки, находящиеся в стадии ликвидации, меняется в зависимости от того, какие активы удается реализовать и какие обязательства погашают заемщики.

Замечания аудиторов относительно продажи активов

В декабре 2024 года Государственная аудиторская служба обнародовала результаты проверки деятельности Фонда гарантирования вкладов. Среди затронутых вопросов была реализация активов неплатежеспособных банков по ценам, ниже их балансовой или оценочной стоимости. Аудиторы также обратили внимание на риски недополучения средств кредиторами.

Балансовая стоимость имущества не всегда соответствует его рыночной цене. Это касается, в частности, проблемной недвижимости, залогового имущества и прав требования по кредитам. На стоимость таких активов влияют их состояние, юридические ограничения, платежеспособность должников и спрос со стороны потенциальных покупателей.

Отдельной статьёй расходов при ликвидации является содержание имущества. К ним относятся охрана, коммунальные платежи, обслуживание недвижимости и юридическое сопровождение. Эти расходы покрываются за счёт средств ликвидационной массы банка.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами