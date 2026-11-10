В Украине выплатили 3,27 млрд грн кредиторам банков: откуда поступили средства

Продажа активов стала главным источником денег для выплат кредиторам банков, которые Фонд гарантирования вкладов ликвидирует в Украине. За девять месяцев 2026 года он принес 2,19 млрд. грн. из общих 2,68 млрд. грн. поступлений. При этом более 2,16 млрд грн обеспечили всего два учреждения: М Р Банк и Проминвестбанк . Общая сумма выплат кредиторам за этот период составила 3,27 млрд грн. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

МР Банк и Проминвестбанк обеспечили большинство поступлений

За январь-сентябрь 2026 года в банки, которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидирует после вывода с рынка, поступило 2,68 млрд грн. Основную часть этих денег удалось получить от продажи активов: 2,19 млрд грн или почти 82% всех поступлений.

Еще часть средств поступила от операций с ценными бумагами, погашения кредитов и других источников. Однако самая большая особенность статистики состоит в том, что более 2,16 млрд грн обеспечили всего два банка: М Р Банк и Проминвестбанк.

Это означает, что общие показатели в значительной степени зависят от результатов ликвидации этих учреждений. Они не дают полную картину относительно того, сколько удается вернуть кредиторам каждого отдельного банка.

В общей сложности за девять месяцев банки в ликвидации направили на погашение требований кредиторов 3,27 млрд грн. Более 1,25 млрд грн получили кредиторы седьмой очереди. К ним относятся, в частности, предприятия, являвшиеся клиентами этих банков.

Почему продажа банковского имущества имеет значение

Для кредиторов важно не просто количество проданных активов, а сумма, которую удалось получить за них. Если имущество продается по заниженной цене, на расчеты с кредиторами остается меньше денег.

Затягивать продажи тоже невыгодно. Содержание недвижимости и другого имущества требует средств, которые в конечном счете уменьшают финансовый результат ликвидации.

Необходимость совершенствования этой системы подчеркивает и Даниил Гетманцев. По его словам, нужно находить решения, позволяющие продавать активы по выгодной цене, не затягивая процесс на годы.

Как изменятся правила ликвидации банков

Новые возможности для работы с неплатежеспособными банками предусматривает Закон № 4962-IX (законопроект № 13007-д). Документ, принятый по инициативе Даниила Гетманцева и его коллег, расширяет механизмы разрешения проблем с такими учреждениями. В частности, он предусматривает возможность передавать активы и обязательства неплатежеспособных банков другим банкам.

Ожидается, что это поможет привлекать больше инвесторов и находить более выгодные решения для вкладчиков и кредиторов. Основные новые механизмы должны заработать 3 января 2027 года.

Еще одно направление изменений касается контроля над Фондом гарантирования вкладов. Верховная Рада недавно приняла законопроект № 15269, который, по словам Гетманцева, должен усилить внутренний аудит Фонда и сделать его деятельность более открытой.

Гетманцев считает, что главными показателями эффективности работы Фонда должно быть не количество проведенных аукционов и не стоимость проданного имущества, а реальные суммы, возвращенные кредиторам, и возможность получить остальные средства.

Как менялись поступления от ликвидации банков

В 2023 году в банки, находившиеся в стадии ликвидации, поступило 7,17 млрд грн. Из них 5,21 млрд грн Фонд гарантирования вкладов получил от продажи активов.

В 2024 году общая сумма поступлений составила 3,8 млрд грн, из которых 1,4 млрд грн обеспечила реализация имущества. В 2025 году поступления выросли до 4,93 млрд грн. Продажа активов принесла 1,49 млрд грн.

Остальные средства поступали от погашения кредитов, операций с ценными бумагами и из других источников. Таким образом, структура поступлений в банки, находящиеся в стадии ликвидации, меняется в зависимости от того, какие активы удается реализовать и какие обязательства погашают заемщики.

Замечания аудиторов относительно продажи активов

В декабре 2024 года Государственная аудиторская служба обнародовала результаты проверки деятельности Фонда гарантирования вкладов. Среди затронутых вопросов была реализация активов неплатежеспособных банков по ценам, ниже их балансовой или оценочной стоимости. Аудиторы также обратили внимание на риски недополучения средств кредиторами.

Балансовая стоимость имущества не всегда соответствует его рыночной цене. Это касается, в частности, проблемной недвижимости, залогового имущества и прав требования по кредитам. На стоимость таких активов влияют их состояние, юридические ограничения, платежеспособность должников и спрос со стороны потенциальных покупателей.

Отдельной статьёй расходов при ликвидации является содержание имущества. К ним относятся охрана, коммунальные платежи, обслуживание недвижимости и юридическое сопровождение. Эти расходы покрываются за счёт средств ликвидационной массы банка.