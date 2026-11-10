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10 ноября 2026, 19:25 Читати українською

Укрпочта готовит собственный банк: на что планируют направить более 325 млн. грн.

Укрпочта делает очередной шаг к созданию собственного банка. Компания объявила тендер на закупку и внедрение банковского программного обеспечения с ожидаемой стоимостью 325,5 млн. грн. без НДС. Сначала система будет работать для финансовой компании, после чего ее планируется адаптировать для банковского учреждения.

Укрпочта делает очередной шаг к созданию собственного банка.
«Укрпочта» разрабатывает банковскую систему стоимостью 325,5 млн грн. Фото: facebook.com/ukrposhta
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Тендер был обнародован 6 ноября 2026 года в системе Prozorro.

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Закупка включает программное обеспечение и лицензии на его использование, перенос данных, доработку и техническую поддержку. Предоставление услуг предусмотрено до 31 декабря 2031 года.

Наибольший объем работ приходится на внедрение системы для финансовой компании: на это заложили 30 тысяч человеко-часов. Еще 5 тысяч часов предусмотрено для адаптации системы к работе банка и 5 тысяч для дополнительных доработок. На исследование бизнес-процессов отведено 2,5 тысячи часов.

Закупка также предусматривает 16 услуг по технической поддержке, обновлению и сопровождению программного обеспечения. В частности, система должна адаптироваться к регуляторным требованиям Национального банка Украины.

Предложения от участников будут принимать до 22 ноября 2026 года. Победителя будут определять по цене.

Как Укрпочта планирует создать собственный банк

О создании Укрпочты Банка Министерство развития общин и территорий сообщало еще в январе 2025 года. Его планировалось запустить в формате банка финансовой инклюзии со специальной ограниченной банковской лицензией. Среди предусмотренных услуг были открытие счетов, платежи и социальные выплаты, в том числе возможность обслуживания клиентов на дому.

Правовую основу для такой модели создал закон № 4465-IX, принятый Верховной Радой 3 июня 2025 года. Он вступил в силу 26 июня 2026 г. и определил правила работы банков финансовой инклюзии.

Такие учреждения смогут обслуживать физических лиц, хозяйствующих субъектов, общественные и благотворительные организации, а также органы государственной власти и местного самоуправления. Для клиентов из числа хозяйствующих субъектов, общественных и благотворительных организаций установлено ограничение годового дохода на уровне эквивалента 5 млн евро, за исключением предусмотренных законом случаев.

Почему Укрпочта не смогла использовать PINbank

Первоначально Укрпочта рассматривала возможность создания банка на базе PINbank. В январе 2025 г. правительство приняло решение о передаче его акций Министерству развития общин и территорий с последующей передачей почтовому оператору. Однако 19 февраля 2026 Национальный банк признал PINbank неплатежеспособным.

После этого Укрпочта продолжила работу над проектом. 24 февраля 2026 года генеральный директор компании Игорь Смилянский сообщил Интерфакс-Украина, что среди возможных вариантов остаются передача Укрпочте другому действующему банку или получению собственной банковской лицензии.

По словам Смилянского, компания продолжает работать над вопросом получения лицензии, хотя имеет определенные разногласия с регулятором по проекту почтового банка.

Закупка ПО не означает, что Укрпочта уже получила право на банковскую деятельность. Для этого компании необходимо получить ограниченную банковскую лицензию Национального банка.

Какие цифровые сервисы развивает Укрпочта

Параллельно с подготовкой создания банка Укрпочта расширяет возможности своего мобильного приложения. В сентябре 2026 года компания добавила в «Укрпочту 2.0» оплату отправлений, наложенных платежей и таможенных платежей за международные посылки. Пользователи могут переадресовывать посылки, изменять получателя и продлять срок хранения.

В октябре Укрпочта вместе с Kasta запустила «Укрпочту Маркет» с товарами повседневного спроса. Покупателям доступно около 10 млн товаров от продавцов маркетплейса с бесплатной доставкой в отделения почтового оператора по всей Украине. В партнерстве Kasta отвечает за технологическую платформу, продавцов и ассортимент, а Укрпочта обеспечивает доставку.

Ранее компания также сообщала о планах запустить доставку в почтоматы и оплату отправлений непосредственно через них.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 ноября 2026, 19:58
#
Огромное «спасибо» Пышному за его неадекватное отношение к Укрпочте и к Смилянскому,
ведь уже не первый раз он ставит палки в колеса Укрпочте.

Для государства Украина было достаточно выгодно передать ранее конфискованные акции
работающего банка PINbank за 1 гривну государственной Укрпочте, но Пышный подсуетился
и решил, что лично для него выгоднее ликвидировать очередной банк, на который стала
претендовать Укрпочта, чем дать возможность Укрпочте получить доступ к банковской
лицензии путем приобретения дочернего банка хоть и за 1 гривну.

Пока Пышный рулит НБУ — Укрпочте не видать никаких банковских лицензий.
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0
matroskin
matroskin
10 ноября 2026, 21:22
#
Та правильно, чого чого-а банків в Україні нехвата. А поштарки хай велосипед собі куплять з тої мінімалки що платить смілянський, бо гроші пішли «на дослідження бізнес-процесів».
Кажуть борделі теж вигідно, поштові послуги-почекають.
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