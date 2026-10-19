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19 жовтня 2026, 18:15

Верф за €138 млн і чотири військові кораблі: як Rheinmetall посилює присутність у Чорному морі

Німецький оборонний концерн Rheinmetall разом зі швейцарською судноплавною групою MSC планує придбати румунську верф Mangalia за €138 млн. На підприємстві хочуть розвивати цивільне та військове суднобудування, зокрема, збудувати чотири військові кораблі для Румунії, пише Forbes España.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall разом зі швейцарською судноплавною групою MSC планує придбати румунську верф Mangalia за €138 млн.
Rheinmetall купує верф на Чорному морі: чи допоможе це захистити судноплавство України. ФОТО: скріншот/Rheinmetall – Der integrierte Technologiekonzern
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На тлі загроз судноплавству в Чорному морі угода привертає особливу увагу, однак чи залучатимуть майбутні кораблі до захисту торговельних маршрутів, поки не повідомляється.

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На верфі будуватимуть чотири військові кораблі

Верф Mangalia розташована на південь від Констанци. Після придбання Rheinmetall і MSC планують перетворити її на виробничий центр подвійного призначення для цивільного та військового суднобудування, орієнтований на внутрішні і міжнародні ринки. Для цього територію підприємства хочуть поділити на виробничі зони з окремими режимами безпеки.

Для підрозділу Rheinmetall Naval Systems верф стане важливим майданчиком для виконання замовлення уряду Румунії на чотири військові кораблі. Йдеться про два патрульні кораблі для відкритого моря завдовжки 96 метрів і два судна підтримки водолазів завдовжки 43 метри.

Підприємство також розглядають як базу для майбутніх проєктів військового суднобудування в Південно-Східній Європі.

Після придбання Rheinmetall планує комплексно модернізувати верф, оновити інфраструктуру та збільшити виробничі можливості. За словами керівника підрозділу Rheinmetall Naval Systems Тіма Вагнера, мета — пристосувати підприємство до майбутніх виробничих потреб.

Rheinmetall працює в Румунії з 2024 року. Завершення угоди щодо Mangalia ще попереду, однак сторони очікують закрити її протягом найближчих тижнів. €138 млн — це загальна орієнтовна ціна придбання, яку компанії мають сплатити спільно.

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Чи допоможе нова верф захистити судноплавство в Чорному морі

Розвиток військового суднобудування в Румунії відбувається на тлі загроз морським перевезенням. 15 жовтня агентство Reuters повідомило про атаки безпілотників на два хімічні танкери поблизу румунського узбережжя, неподалік Сулінського каналу, яким проходять вантажі, пов’язані з українським експортом. Після атак сімох моряків вважали зниклими безвісти. 18 жовтня румунські винищувачі F-16 перехопили два безпілотники над територіальними водами країни.

Для України важливе питання — чи вплине посилення румунських суднобудівних потужностей на безпеку торговельних маршрутів у Чорному морі. Однак наразі немає підтверджень, що чотири кораблі, які планують збудувати на Mangalia, залучатимуть до супроводу торговельних суден.

Які проєкти Rheinmetall має в Україні

Rheinmetall уже співпрацює з українською оборонною промисловістю. У жовтні 2023 року німецький концерн і державна компанія «Українська оборонна промисловість» створили спільне підприємство Rheinmetall Ukrainian Defense Industry. Із червня 2024 року в Україні в межах угоди ремонтують та обслуговують бойові машини, зокрема бойові машини піхоти Marder.

У червні 2024 року Rheinmetall також повідомила про плани розширити стратегічну співпрацю з Україною. Серед напрямів — виробництво артилерійських боєприпасів і бойових машин піхоти.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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