Кабмин распределил 3,77 млрд грн на устойчивость регионов: кому достанется больше всего

Кабинет Министров распределил 3,77 млрд. грн. из государственного бюджета на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные правительства. Средства будут направлены, в частности, на стабильное теплоснабжение, развитие распределенной генерации, водоснабжение и защиту критической инфраструктуры.

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Из общей суммы почти 2,2 млрд грн будут предоставлены в качестве субвенции областным бюджетам. Еще около 1,4 млрд грн получит Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры для реализации проектов в регионах. Отдельно 182,9 млн. грн. предусмотрели на план устойчивости АО «Укрзализныця».

Сколько средств получат регионы

Днепропетровской области направят 1,9 млрд. грн. Из них 1,2 млрд грн предназначено для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, 407,2 млн грн — на развитие распределенной генерации, 188,2 млн грн — на водоснабжение и водоотвод, еще 146,7 млн грн — в защиту объектов критической инфраструктуры.

Киев получит 491,7 млн грн в защиту критической инфраструктуры, в том числе систем жизнеобеспечения.

Для других областей предусмотрены следующие суммы:

Харьковская — 338 млн грн;

Полтавская — 204 млн грн;

Кировоградская — 122,1 млн грн;

Херсонская — 121,5 млн грн;

Киевская — 114,2 млн грн;

Львовская — 70,5 млн грн;

Винницкая — 65 млн грн;

Одесская — 49,6 млн грн;

Ивано-Франковская — 25,6 млн грн;

Черниговская — 23,9 млн грн;

Хмельницкая — 9,1 млн грн;

Запорожская — 3,8 млн грн.



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Средства должны помочь регионам и городам реализовать планы устойчивости и подготовить критическую инфраструктуру для работы в условиях военных угроз.



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