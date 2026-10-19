Лекарства для похудения влияют на рынок духов: какие необычные ароматы уже тестируют

Парфюмерия с ароматами пищи, которую называют гурманской, существует уже десятилетиями. Среди классических примеров — сахарная вата в духах Angel от Thierry Mugler и яблоко в карамеле у Nina от Nina Ricci. Однако теперь, как сообщает Reuters, палитра гораздо шире.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Правда, аромат жареного картофеля с луком или сочного бифштекса пока не стал новым трендом в парфюмерии, но производители используют или исследуют такие ароматические ноты как:

Сладости и выпечка: ваниль, ириска, банановый пирог банофи, панетон и кексы.

Фрукты и кремовые ноты: вишня, банан, взбитые сливки и теплое молоко.

Орехи и семена: фисташка и кунжут.

Алкогольные напитки: виски, ром и текила.

Острые и горькие оттенки: табаско и какао.

Необычные соленые и насыщенные ароматы: мисо, рис, трюфель и матч.

Теперь похоже, парфюмеры решили, что и этого недостаточно и планируют расширить список ароматов, опираясь на опыт потребителей лекарства для похудения.

Почему производители обратили внимание на препараты для похудения

Одной из причин новых экспериментов является рост популярности препаратов на основе GLP-1, в частности Wegovy и Mounjaro. Они помогают контролировать аппетит, но могут вызывать тошноту и другие проблемы с пищеварением.

Парфюмерные компании предполагают, что когда человек меньше получает удовольствие от еды или меняет пищевые привычки, запахи могут стать для него другим источником приятных ощущений.

Исследования изготовителя ароматов IFF указывают на возможную связь между использованием таких препаратов и повышенным интересом к запахам. В L'Oreal также считают, что часть потребителей может искать альтернативные способы получать сенсорное удовольствие.

В то же время ученые пока не могут однозначно сказать, как именно это лекарство влияет на восприятие запахов. Компании и исследователи отмечают, что нужны дополнительные исследования.

Читайте также: Кабмин ускоряет поставки импортных лекарств в аптеки и больницы: что это значит

Гурманские духи становятся сложнее

По данным аналитической компании Mintel, на которые ссылается Reuters, доля гурманских ароматов среди новых парфюмерных разработок выросла с 9% два года назад до 24% за последний год. По этому показателю они уступают только цветочным ароматам.

Американское исследование NIQ также показало, что пользователи препаратов GLP-1 тратят на духи на 26% больше среднестатистического потребителя. Хотя это и 0не доказывает, что именно лекарство повлекло за собой увеличение расходов.

Меняются и самые предпочтения. Если раньше гурманские ароматы преимущественно ассоциировались со сладостями, то теперь молодых покупателей все больше и больше интересуют соленые, поджаренные и ферментированные ноты. Следующим трендом могут стать кремовые запахи банана, взбитых сливок и теплого молока.

Для парфюмерной промышленности это означает новые возможности: создавать более сложные композиции и искать необычные сочетания. Популярность же препаратов для похудения стала еще одним фактором, который производители пытаются учесть, хотя прямая связь между ними и изменением спроса еще требует подтверждения.

Как мы писали: Каждый второй покупал контрафакт: чаще всего подрабатывают в Украине