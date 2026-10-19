Revolut получила криптолицензию в Гибралтаре: какие новые возможности это открывает

Финтех-компания Revolut получила лицензию поставщика услуг на основе технологии распределенного реестра (DLT) в Гибралтаре для дочерней компании Revolut Global Digital Assets Limited. Об этом сообщает Securities.io.

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Разрешение охватывает три направления работы с криптоактивами: выполнение торговых ордеров, хранение цифровых активов клиентов и стэйкинг.

Что это значит для пользователей

Торговля криптовалютами. Компания сможет выполнять поручения по покупке и продаже цифровых активов.

Хранение криптоактивов. Revolut сможет предоставлять услуги по хранению криптовалют клиентов.

Стейкинг. Пользователи смогут размещать поддерживаемые криптоактивы для участия в работе блокчейн-сетей и потенциально получать за это вознаграждение.

Лицензия создает регуляторную основу для предоставления этих услуг, но не означает, что все возможности сразу станут доступны каждому клиенту. Это зависит от страны проживания пользователя и условий работы сервиса.

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В то же время в открытом реестре лицензированных DLT-провайдеров Гибралтарской комиссии по финансовым услугам (GFSC) названия Revolut Global Digital Assets Limited пока нет. Поэтому информацию о получении лицензии не удалось независимо подтвердить по реестру регулятора.

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