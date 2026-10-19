Государство будет компенсировать до 80% убытков из-за российских атак: кто сможет получить деньги

Кабинет Министров ввел механизм государственной компенсации ущерба морским и речным перевозчикам, пострадавшим из-за российской вооруженной агрессии. Государство будет возмещать до 80% ущерба, если соответствующие риски не покрывают страхование.

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Кто сможет получить компенсацию

Выплаты предназначены для судовладельцев, фрахтователей и операторов морских и речных судов. Простыми словами, это владельцы судов, компании, арендующие их для перевозок, и предприятия, организующие или осуществляющие их работу.

Компенсация будет касаться ущерба, нанесенного из-за российских атак судам в территориальных водах Украины, на временном морском пути и в украинских портах.

Возместить могут потерю или повреждение судна, расходы на спасательные работы, потерю или порчу груза, а также ущерб, причиненный членам экипажа.

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Компенсация будет предоставляться без возврата средств. Подать заявление нужно в течение 180 календарных дней со дня происшествия.

Механизм должен помочь сохранить морские перевозки, поддержать украинский экспорт и снизить военные риски для международных перевозчиков.



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