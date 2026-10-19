ЦНАПы расширяют помощь ветеранам: как оформить компенсацию за аренду жилья и другие услуги

Кабинет министров изменил перечень административных услуг, оказываемых центрами предоставления административных услуг (ЦНАП). В частности, из перечня исключили установление факта непосредственного участия в обороне Украины. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. В то же время через ЦНАП и дальше можно получать ряд ветеранских услуг, в частности оформлять компенсацию за аренду жилья, удостоверения и предусмотренные государством выплаты.

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Какие услуги для ветеранов доступны в ЦНАП

В центрах предоставления административных услуг работают «единые ветеранские окна», через которые Защитники и Защитницы Украины и члены семей погибших военных могут оформлять государственную поддержку.

В частности, через ЦНАП можно обратиться за получением следующих услуг:

Компенсация за аренду жилья. Ветераны, потерявшие дом из-за войны войны, не могут пользоваться собственным жильем или вынуждены переехать, могут подать заявление на ежемесячную выплату.

Оформление ветеранских статусов. В зависимости от категории заявителя доступны процедуры, связанные со статусом участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего Защитника или Защитницы.

Получение и замена удостоверений. Через центры можно предоставить документы для оформления соответствующих удостоверений.

Оформление денежной помощи, льгот и субсидий. ЦНАПы принимают заявления на отдельные виды государственной поддержки.

Услуги по трудоустройству и реабилитации. Ветераны могут получить информацию о программах профессионального обучения, переквалификации и адаптации к гражданской жизни.

Конкретный список услуг зависит от административной процедуры и возможностей соответствующего центра.

Как ветеранам получить компенсацию за аренду жилья

Программа Минветеранов предусматривает ежемесячную компенсацию для определенных категорий ветеранов и ветеранок, которые из-за войны потеряли доступ к собственному жилью или вынуждены арендовать жилье.

Размер выплаты зависит от места проживания:

Киев, Днепр, Львов и Одесса — 6 656 грн в месяц;

другие областные центры — 4 992 грн;

другие населенные пункты — 3 328 грн.

Если фактическая цена аренды превосходит сумму компенсации, разницу арендатор платит без помощи других. При краткосрочной аренде выплату рассчитывают пропорционально количеству дней проживания.

Для оформления необходимо обратиться в профильное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту арендованного жилья или в ЦНАП, где доступна соответствующая услуга. Заявление можно подать лично или отправить заказным письмом. При необходимости помочь с подготовкой документов могут специалисты по сопровождению ветеранов.

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Что изменилось в перечне услуг

Правительство исключило из перечня обязательных административных услуг ЦНАП процедуру установления факта непосредственного участия в обороне Украины. Для прохождения соответствующей процедуры заявителям следует обращаться в уполномоченные органы в соответствии с действующим порядком.

В то же время, это изменение не означает отмены других ветеранских сервисов в ЦНАПах. Ветераны и дальше могут пользоваться доступными административными услугами, в частности, подавать заявления на компенсацию за аренду жилья и оформлять документы, предусмотренные законодательством.

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