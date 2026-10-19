Аренда жилья в Европе взлетела на 40% за год: в каких странах квартиры дорожают быстрее всего

В некоторых странах Европы аренда жилья за год подорожала на десятки процентов, значительно опередив общий рост потребительских цен. Об этом сообщает Euronews. Самый резкий скачок среди стран ЕС зафиксировали в Румынии и Хорватии: во втором квартале 2026 арендные платежи там выросли соответственно на 43,5% и 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Для сравнения, общая инфляция за это время составила 9,5% в Румынии и 4,8% в Хорватии. После учета инфляции реальный рост стоимости аренды в обеих странах превысил 30%. Это означает, что жилье дорожало не только из-за общего повышения цен на товары и услуги, но и из-за специфических проблем местных рынков недвижимости.

В то же время ситуация в Европе неоднородна. В Словении аренда выросла на 10%, а в ряде крупных экономик ЕС темпы были намного ниже. В Финляндии зафиксировали нулевой годовой рост арендных платежей по соответствующему квартальному показателю.

Румыния и Хорватия: почему аренда взлетела

В Румынии резкий рост частично объясняют повышением регулируемой арендной платы за жилье, принадлежащее государству или местным органам власти. Однако исследовательница Университета Глазго Адриана М. Соайта ставит под сомнение, что именно этот фактор мог повлечь за собой столь масштабное изменение.

По ее оценке, доля государственного арендного жилья в стране слишком мала, чтобы оказывать существенное влияние на средний показатель по всему рынку. Даже существенное повышение платы за такие помещения вряд ли объяснило бы скачок общего индекса. Среди возможных причин исследовательница называет появление на рынке новостроек и полностью отремонтированных квартир, сдающихся по более высоким ценам.

В Хорватии статистическое ведомство связало резкий рост с решением властей Загреба повысить арендную плату для отдельных категорий социального жилья. Однако изменения на рынке не ограничиваются муниципальными квартирами.

Профессор Загребского университета Гойко Безован обращает внимание на то, что жилая недвижимость в Хорватии все чаще становится инвестиционным активом. Квартиры покупают как способ сохранения капитала, в частности для туристической аренды, а часть жилья остается пустой вместо того, чтобы использоваться для постоянного проживания.

Дополнительным фактором стали конфигурации налоговой политики. В 2025 году в Хорватии был введен налог на пустые квартиры. На протяжении 2025−2026 годов налоговая администрация зарегистрировала значительное увеличение количества договоров аренды жилья. На рынок вышло больше качественных квартир в больших городах, но их сдают по ценам, существенно превышающим средний уровень.

Где аренда дорожает быстрее инфляции

За пределами ЕС высшую годовую инфляцию аренды зафиксировали в Турции — 49,6%. Однако ее ситуация отличается от румынской и хорватской: цены там росли постепенно, а общая инфляция превышала 30%. Поэтому реальное удорожание аренды после учета инфляции было значительно меньше.

Двухзначный рост стоимости аренды также зафиксировали в Сербии, где показатель составил 12,5%. В других европейских странах повышение было более умеренным, но в редких случаях также опережало общую инфляцию.

В крупнейших экономиках ЕС рост значительно медленнее

Среди четырех крупнейших экономик Евросоюза только Италия превысила средний показатель ЕС, который составил 3% в год. В Италии арендные платежи выросли на 3,5%, в Испании — на 2,5%, в Германии — на 2,1%, а во Франции — на 1,6%.

В то же время, номинальное подорожание не всегда означает реальный рост расходов на аренду. Если арендные ставки повышаются медленнее общего уровня цен, их стоимость с учетом инфляции фактически снижается. По данным Euronews, такая ситуация наблюдалась, в частности, в Бельгии, Эстонии, Финляндии и Люксембурге.

В отдельных странах годовые показатели могут существенно отличаться в зависимости от периода сравнения. Например, по данным Eurostat, в августе 2026 года аренда в Хорватии была на 4,3% дороже, чем годом ранее, хотя квартальный показатель за второй квартал достигал 40,1%. На результат повлиял резкий скачок индекса в июле-августе 2025 года, создавший эффект высокой базы сравнения.

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Почему аренда дорожает даже при умеренной инфляции

Одной из главных причин остается дисбаланс между спросом и предложением. В крупных европейских городах арендаторы конкурируют за ограниченное количество доступных квартир, что позволяет владельцам повышать ставки, особенно при заключении новых договоров.

Директор по исследованиям жилищного сектора региона EMEA в компании JLL Эмма Россер отмечает, что общие статистические показатели не всегда отражают скорость удорожания только что выходящего на рынок жилья. Стоимость новых договоров аренды может расти быстрее, сигнализируя о дальнейшем усилении давления на арендаторов.

Исследовательница Будапештского института городских исследований Нора Теллер также выделяет несколько взаимосвязанных факторов:

Более дорогое приобретение собственного жилья. После повышения процентных ставок в 2022 году ипотечные кредиты стали менее доступны, из-за чего часть потенциальных покупателей осталась на рынке аренды.

Инвестиционный спрос. Институциональные инвесторы, фонды частного капитала, инвестиционные фонды недвижимости и частные собственники все чаще рассматривают квартиры как финансовый актив, а не только жилье.

Ограниченное предложение. В городах, где новое строительство не успевает по спросу, конкуренция за квартиры увеличивает ценовое давление.

Демографические конфигурации. Перемещение населения и концентрация людей в крупных городах увеличивают потребность в арендованном жилье.

Эти факторы действуют во многих европейских странах, но наиболее сильно проявляются там, где доступного жилья не хватает, а спрос остается высоким.

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