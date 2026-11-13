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13 ноября 2026, 12:21 Читати українською

Глобальный сбой Microsoft 365 парализовал работу офисов, школ и госучреждений: что произошло с Outlook и Teams

Масштабный сбой в Microsoft 365 нарушил работу компаний, учебных заведений и государственных учреждений в разных странах. Пользователи потеряли доступ к электронной почте Outlook, корпоративному мессенджеру Teams, SharePoint и другим сервисам Microsoft. Как сообщает Reuters, проблемы тоже возникли с помощником на основе искусственного интеллекта Copilot.

Масштабный сбой в Microsoft 365 нарушил работу компаний, учебных заведений и государственных учреждений в разных странах.
Почему перестали работать сервисы Microsoft
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Перебои начались днем 12 ноября по восточноамериканскому времени и продолжались более 12 часов. По данным Downdetector, количество сообщений о проблемах с Outlook в мире на пике приблизилось к 140 тыс. В США отдельно зафиксировали около 130 тыс. жалоб.

Сбой оказался масштабнее обычной неисправности почтового сервиса: проблемы коснулись работы государственных информационных систем, авиакомпаний, финансовых учреждений, страховых компаний и международного бизнеса.

Почему перестали работать сервисы Microsoft

Microsoft объяснила перебои проблем с собственной инфраструктурой. Часть серверов неожиданно стала недоступна, из-за чего нагрузка на остальные системы возросла. Это вызвало ошибку подключения к почтовой платформе Exchange Online и связанных с ней сервисов.

Компания пыталась перезапустить серверы и перераспределить трафик между другими компонентами инфраструктуры. Однако по возвращении части серверов к работе некоторые из них снова перестали отвечать на запросы пользователей.

В Microsoft также сообщили, что не выявили признаков злонамеренной активности, которая могла бы повлечь за собой сбой. То есть, пока нет подтверждений, что речь идет о кибератаке.

Проблемы затронули Exchange Online, Outlook, Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot и другие корпоративные инструменты. В то же время компания уточняла, что больше всего пострадали функции, зависящие от почтовой инфраструктуры Exchange Online, в то время как часть других возможностей Microsoft 365 продолжала работать.

Как сбой повлиял на бизнес и государственные учреждения

Последствия ощутили пользователи в разных частях света. По сообщениям международных СМИ, перебои затронули государственные информационные системы Японии, Австралии и США.

В Австралии проблемы с Outlook и другими сервисами повлияли на работу школ, предприятий и медицинских заведений. Некоторые учебные заведения, в том числе отдаленные школы, были вынуждены приостановить занятия. Предприятия не могли получать заказы, выставлять счета и пользоваться бухгалтерскими программами.

В США перебои усложнили работу компаний, а также отдельных государственных структур. В Японии правительство сообщило о влиянии сбоя на государственную IT-инфраструктуру.

Проблемы возникли и в международном финансовом секторе. По данным Reuters, одна из тайваньских финансовых компаний была вынуждена подтверждать торговые операции по факсу, а другая отменила сделку по выкупу облигаций. Британская страховая компания Aviva готовила резервные сценарии для проведения отчетных конференций, а датская логистическая группа Maersk предупредила клиентов о задержках электронных сообщений.

Сбой также повлиял на работу компаний OpenAI и Anthropic, использующих интеграцию с инфраструктурой Microsoft.

Когда Microsoft начала возобновлять работу

За ночь с 12 на 13 ноября компания несколько раз сообщала о попытках возобновить работу систем. Сначала появились первые положительные результаты перезапуска серверов, однако последующие проверки показали, что часть из них снова становилась недоступной по возвращении нагрузки.

Поэтому Microsoft начала искать дополнительные способы восстановления мощностей и перераспределения трафика. Позже компания сообщила о признаках стабилизации после более широкого применения исправлений, но полное восстановление сервисов требовало времени.

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Были ли проблемы у украинских пользователей

Перебои почувствовали и пользователи Украины. По данным Downdetector по состоянию на 8:30 13 ноября, среди сообщений о проблемах с Microsoft 365 37% касались входа в систему, 30% работы приложений, еще 20% сохранения и синхронизации данных.

Эти показатели отражают структуру жалоб пользователей на платформе мониторинга, а не официальную статистику Microsoft по количеству пострадавших клиентов.

Инцидент стал одним из самых масштабных сбоев Microsoft 365 за последнее время. Для компаний, государственных органов и учебных заведений, использующих экосистему Microsoft в качестве основной рабочей инфраструктуры, он продемонстрировал риски зависимости от одного поставщика цифровых сервисов.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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