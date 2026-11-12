Крах эпохи Nvidia: почему отставка Дженсена Хуанга грозит рынку ИИ и IPO Anthropic

Дженсен Хуанг, соучредитель и многолетний генеральный директор Nvidia, покинул пост после 33 лет во главе компании. Его отставка произошла на фоне скандала, который затронул американские спецслужбы, администрацию Дональда Трампа и вопрос экспорта передовых ШИ-чипов в Китай. Об этом пишет Bloomberg.

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По сообщениям Bloomberg, Nvidia подтвердила отставку руководителя 12 ноября. Временно компанию возглавила финансовый директор Колетт Кресс. Официально причины увольнения не назывались.

Шпионский скандал и возможные связи с Китаем

Кадровые изменения произошли после публикаций о личных связях Хуанга с бизнесвуменом Алис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сотрудничестве с китайской разведкой.

Сам руководитель Nvidia признал внебрачные отношения, но не подтверждал обвинений в шпионаже или передаче коммерческой информации Китаю.

Отдельное внимание привлекла компания MegaSpeed, с которой была связана Алис Хуанг. По информации французского издания Le Monde, ее малазийская дочерняя структура приобрела оборудование Nvidia, в том числе современные ШИ-процессоры и серверы, более чем на $4,8 млрд.

Возникли подозрения, что вычислительные мощности могли использовать китайские технологические компании, в частности, Alibaba, несмотря на американские экспортные ограничения.

Министерство торговли США приступило к проверке возможных нарушений еще в 2024 году, а впоследствии материалы передали ФБР. В то же время, доказанных фактов передачи технологий китайской разведке нет.

Почему скандал задел Дональда Трампа

Дженсен Хуанг имел прямые контакты с президентом США и выступал за сохранение доступа Nvidia к китайскому рынку.

В декабре 2025 года Дональд Трамп разрешил продажу Китая чипов Nvidia H200 при условии, что американский бюджет будет получать 25% соответствующих доходов.

Однако параллельно американские чиновники получали предупреждение о возможных рисках, связанных с MegaSpeed и его связями. По информации Le Monde, государственный секретарь Марко Рубио сообщал Трампу о разведывательных подозрениях.

Теперь ситуацией заинтересовался Конгресс. Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс обратились к представителям администрации с требованием сохранить документы по экспорту чипов Nvidia в Китай и контактам Белого дома с компанией.

Они хотят выяснить, не игнорировали ли американские чиновники предупреждение спецслужб и не влияли ли политические решения на контроль за экспортом технологий.

Это пока не означает, что Трамп стал фигурантом уголовного расследования. Речь идет о парламентском контроле за действиями его администрации и возможных нарушениях экспортного режима.

Чем отставка грозит Nvidia

Хуанг в течение трех десятилетий формировал стратегию Nvidia, которая превратилась из производителя графических процессоров в ключевого поставщика инфраструктуры для мировой индустрии ИИ.

Его уход создает несколько рисков:

Управленческий: новый руководитель может пересмотреть инвестиционную стратегию, партнерства и подходы к работе с китайским рынком.

Регуляторный: если расследование выявит нарушение экспортных правил, Nvidia может столкнуться с новыми ограничениями и судебными претензиями.

Финансовый: скандал способен подорвать доверие инвесторов к корпоративному управлению компании.

Дополнительным фактором давления стали иски акционеров, обвиняющих Nvidia и Хуанга в сокрытии информации о потенциальных рисках.

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Почему под угрозой оказалось IPO Anthropic

Еще один важный аспект — запланированное публичное размещение акций Anthropic, разработчика ШИ-модели Claude.

Согласно документам, представленным компанией в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Nvidia планировала инвестировать $10 млрд в рамках частного размещения акций, связанного с IPO. В общей сложности Anthropic рассчитывала привлечь $26 млрд от технологических партнеров.

Эта договоренность особенно важна в связи с взаимозависимостью компаний: Nvidia инвестирует в Anthropic, которая использует ее процессоры для обучения и работы своих моделей искусственного интеллекта.

Следовательно, рост бизнеса Anthropic поддерживает спрос на продукцию Nvidia, а повышение оценки разработчика Claude увеличивает стоимость инвестиций производителя чипов.

В то же время, Anthropic имеет собственный конфликт с администрацией Трампа. Компания отказалась снимать ограничения на использование своих моделей для автономного оружия и массового слежения. После этого Пентагон признал ее риском для цепи поставок, что привело к судебному противостоянию.

В документах для инвесторов Anthropic также предупредила о рисках государственного регулирования, расследований и возможном политическом давлении.

Таким образом, Nvidia оказалась в непростой ситуации: ее многолетний руководитель покинул пост на фоне скандала с возможными связями с китайской разведкой, а один из крупнейших запланированных инвестиционных проектов компании связан с конфликтующим с администрацией США разработчиком.

В то же время, нет подтверждений, что Nvidia отказалась от инвестиции в Anthropic. Однако отставка Хуанга придает неопределенности рынку, где финансовые, технологические и политические интересы крупнейших компаний все теснее переплетаются.

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