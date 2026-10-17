Инфляция более 10% и нулевой рост экономики: эксперт дал прогноз для Украины

Инфляция в Украине по итогам 2026 года может превысить 10%, в то время как рост экономики фактически остановится у нулевой отметки. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире программы Новости.LIVE «Мир на изломе».

Инфляция в Украине по итогам 2026 года может превысить 10%

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По его оценке, на экономику одновременно давят ослабление гривны и рост мировых цен на энергоносители.

Давящее на экономику

Кущ обратил внимание на курсовые риски и удорожание энергоресурсов, которые увеличивают издержки бизнеса и могут дополнительно ускорять рост потребительских цен.

По мнению аналитика, нынешняя ситуация нуждается в быстрых практических решениях, в частности, после принятия договоренностей по международной финансовой помощи.

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Напомним

Как писал «Минфин», в сентябре 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 10,0% в годовом исчислении, а за месяц потребительские цены выросли на 2,1%.

По оценке Национального банка, общая инфляция оказалась значительно выше траектории июльского прогноза. Основными причинами стали усиление российских атак на производственную, складскую и логистическую инфраструктуру, а также удорожание горючего.