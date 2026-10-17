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17 октября 2026, 9:00 Читати українською

Кадровый голод в Украине обостряется: что больше всего мешает бизнесу

«Нехватка рабочей силы» остается основным препятствием для ведения бизнеса в Украине во время войны. Об этом свидетельствуют результаты 53-го ежемесячного опроса, проведенного ИЭД в сентябре среди 467 предприятий всех размеров.

«Нехватка рабочей силы» остается основным препятствием для ведения бизнеса в Украине во время войны.
Проблемы с поиском работников продолжают обостряться.
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Основные препятствия бизнесу

Проблемы с поиском работников продолжают обостряться. Доля предприятий, которым стало труднее находить квалифицированных работников, выросла с 58,1% до 58,9%, а неквалифицированных — с 36,4% до 38,5%.

При этом бизнес не ожидает существенных изменений в занятости в ближайшие 3−4 месяца. Только 1,7% предприятий планируют увеличить количество работников, а 8,4% планируют сократить. 2,9% опрошенных планируют отправить сотрудников в вынужденные отпуска.

Читайте: В Украине начались увольнения. Что будет с работой и зарплатами

В рамках тройки основных препятствий на второе место поднялась «опасность работать»: показатель существенно вырос с 48% в августе до 59% в сентябре.

«Усиление атак против нашей логистической инфраструктуры, против нашей энергетики, заставило бизнес обращать больше внимания на вопросы безопасности работы и эти 59% достаточно столь существенный показатель, даже если посмотреть в историческом разрезе», — отметил Евгений Ангел.

Это второй самый высокий показатель этого препятствия за весь период ежемесячных опросов с мая 2022 года. Выше он был лишь в октябре 2024 года (62%), когда бизнес опасался российских атак осенью-зимой.

Более 80% опрошенных в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Киевской, Черкасской, Одесской и Винницкой областях и Киеве считают опасные условия препятствием для ведения бизнеса.

Доля предприятий, назвавших рост цен на сырье, материалы и товары препятствием, уменьшилась с 50% до 47%. И это препятствие опустилось на третье место.

Возросла доля тех, кто назвал препятствием «сложности с перевозкой сырья или готовых товаров по территории Украины» — с 26% до 31%, а с четвертого на пятое место опустилось препятствие «уменьшение спроса на продукцию/услуги», хотя его показатель возрос — с 27% до 30%.

«Нехватка оборотных средств» беспокоила 16% бизнеса, а проблема «разрыва цепочек снабжения» — 15%. Доля предприятий, для которых оставались препятствием «перебои с электро-, водо- или теплоснабжением», выросла несущественно — с 9 до 12%, при этом эта проблема осталась на 8-м месте.

Месяцем ранее, в августе, бизнес потерял 4% общего рабочего времени из-за отключения, больше всего — в машиностроении (7%), а в региональном измерении — в Сумской, Харьковской и Киевской областях. Временно приостанавливали работу 28% предприятий.

Как бизнес оценивает экономическую политику правительства

В сентябре доля положительных оценок экономической политики правительства опустилась с 5% до 4%, а отрицательных — с 29% до 28%. Доля нейтральных отметок возросла на 1 п.п. — до 61%.

Ежеквартальное измерение восприятия государства показало, что в сентябре 52% бизнеса воспринимало правительство как «регулятора» по сравнению с 53% в июне. «Препятствием» правительство считает 20% опрошенных, как и квартал до этого.

«В то же время только 7% говорят, что государство — партнер бизнеса. И по данным сентября 0% опрошенных назвали государство „другом“ бизнеса.», — отметил Евгений Ангел.

Потери бизнеса из-за атак на логистику и воздушные тревоги

Чаще всего бизнес считает, что компенсация ущерба должна финансироваться за счет России (51,6%) и международной финансовой помощи (51,2%). 40,3% респондентов избрали сочетание государственного, международного и частного финансирования. Треть бизнеса (34,7%) ожидает финансирования поддержки из государственного бюджета, но без повышения налогов.

«Рост налогов имеет самую низкую поддержку — лишь 1,3% респондентов поддержали повышение НДС для всех потребителей, что рассматривается как один из источников наполнения фонда для выплаты возмещений страдающему от атак бизнеса. А всего 4,3% опрошенных поддерживают повышение других налогов и сборов», — утверждает Евгений Ангел.

При этом крупный бизнес чаще говорит о международной финансовой помощи, а микробизнес о финансировании из государственного бюджета без повышения налогов.

69,4% бизнеса против повышения налогов, даже если поддержки будет меньше, в то время как только 8,6% выступает за повышение налогов ради большей поддержки.

Методика опроса

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (NRES) от ИЭД принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опросы проводятся ежемесячно с мая 2022 года.

Напомним

Как мы писали ранее, по словам министра экономики Александра Кравченко, почти 7 миллионов украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о нехватке работников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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