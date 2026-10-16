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16 октября 2026, 19:00 Читати українською

Норвежский фонд на €2 трлн может возобновить инвестиции в производителей ядерного оружия, поскольку угрозы россии изменяют правила

Крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния Норвегии может снова получить право инвестировать в компании, производящие ядерное оружие. Об этом сообщает Euronews. Соответствующее изменение предложила правительственная комиссия при пересмотре этических правил фонда.

Крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния Норвегии может снова получить право инвестировать в компании, производящие ядерное оружие.
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Если рекомендацию поддержат, в его портфель смогут вернуться крупные американские, британские и французские оборонные компании.

Фонд, активы которого превышают €2 трлн, сейчас принципиально не инвестирует в 14 компаний из-за их причастности к разработке или производству ядерного оружия или его компонентов. Среди них — Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin и Safran.

Какие компании могут вернуться в портфель

Комиссия предлагает разрешить инвестиции в производителей ядерного оружия, если они базируются в стране, официально признанной ядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и одновременно является союзником Норвегии по НАТО.

По словам главы комиссии, бывшего руководителя центрального банка Норвегии Свейна Едрема, такое исключение позволит снова включить в инвестиционный портфель ряд британских, французских и американских производителей вооружений.

Пересмотр правил начался после того, как в ноябре прошлого года правительство Норвегии поручило оценить существующие этические ограничения фонда.

В то же время, комиссия не предлагает отменять другие запреты. Ограничения на инвестиции в компании, связанные с производством химического и биологического оружия, противопехотных мин и кассетных боеприпасов останутся в силе. Так же сохранятся ограничения по углю, табаку и каннабису.

Российские ядерные угрозы изменяют подход к оборонным инвестициям

Отчет был передан министру финансов Норвегии Енсу Столтенбергу, бывшему генеральному секретарю НАТО.

Он обратил внимание на противоречие в действующих правилах: норвежский фонд не может вкладывать средства в компании, потенциально играющие важную роль в обеспечении безопасности страны. Этот вопрос приобретает особую актуальность на фоне ядерных угроз России и наращивание Китаем собственного ядерного арсенала.

Таким образом, предложенный пересмотр должен согласовать этические принципы инвестирования с новыми реалиями безопасности. В то же время речь идет только о рекомендациях комиссии, а не об уже принятом решении по изменению правил.

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Совет по этике может лишиться части полномочий

Комиссия также предложила изменить роль Совета по этике — независимому органу, который оценивает деятельность компаний в портфеле фонда и дает рекомендации центральному банку управляющего активами Норвегии.

Совет и дальше будет оценивать риски серьезных нарушений этических стандартов компаниями. Однако она больше не сможет напрямую рекомендовать исключение компаний из инвестиционного портфеля. Эти полномочия уже были приостановлены во время пересмотра правил.

Рекомендации комиссии вынесут на общественное обсуждение, которое продлится до 15 января. После этого правительство должно представить свою оценку парламенту следующей весной.

Предложение уже вызвало критику части политических сил, в том числе левых. Представитель Партии зеленых назвал отчет «совершенно бессмысленным».

Норвежский суверенный фонд благосостояния инвестирует более чем в 7000 компаний по всему миру и владеет около 1,5% всех акций, торгуемых на мировых фондовых биржах. Изменение правил может расширить его инвестиционные возможности в оборонном секторе, но окончательное решение еще предстоит.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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